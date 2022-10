Halloweentown: Sehen Sie, was die Stars gerade vorhaben

Kimberly J. Brown

Dann: Bevor sie ihre Rolle spielt Halloweenstadt, Kimberly J. Brown Erfolg als Kindermodel und in der Seifenoper Vorbild, was ihr eine Nominierung für den Daytime Emmy einbrachte. Kimberly ist jedoch immer noch am besten dafür bekannt, die 13-jährige Hexe Marnie Piper neben der Filmlegende Debbie Reynolds im Disney Channel zu spielen Halloweenstadt.

Brown porträtierte Marnie in drei der vier Halloweenstadt Filme, inkl Halloweenstadt, Halloweentown II: Kalabars Rache und Halloweentown High.

Jetzt: Nach ihrem Erfolg in der Halloweenstadt Filme, Kimberly spielte weiter und landete Rollen in Sei cool, Tiefstehende Wintersonne und andere Projekte. Laut ihrer IMDB-Seite befindet sich Kimberly derzeit in der Vorproduktion für Entführt?ein Thriller, der auflistet Billy Ray Cyrus als Co-Star. Sie spielt auch die Krankenschwester Chloe Jennings (alias Marie Hopkins) weiter Allgemeinkrankenhaus.

Ganz zu schweigen davon, dass Kimberly und ein Freund nach ihrem Abschluss als Bachelor of Science in Betriebswirtschaft einen Etsy-Shop mit Funktionen eröffneten Halloweenstadt-zentrische Ware. Oh, und vergessen wir nicht das Kinderbuch, mit dem sie geschrieben hat Diane Yslasbetitelt Poppins Pumpkin Patch Parade.

Was ihr Privatleben betrifft? Kimberly hat sich verlobt Daniel Kountzauch bekannt als Kal, ihre Nemesis in Halloweenstadt IIim Juni 2022, mit ihrer magischen Liebesgeschichte, die die Fangemeinde der Franchise begeistert.

„Es hat ziemlich viel Spaß gemacht, die Reaktionen der Fans im Laufe der Jahre zu beobachten“, sagte Kimberly exklusiv zu E! Neuigkeiten 2021 in ihrem ersten gemeinsamen Interview als Paar. „Es macht uns kaputt.“