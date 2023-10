Am Abend des 31. Oktober erwachen die Straßen zum Allerheiligenabend, besser bekannt als Halloween. In gruseligen oder komischen Kostümen gekleidet, gehen Kinder auf der ganzen Welt durch die Straßen, klingeln an den Türen und sagen die Zauberworte: „Süßes oder Saures“. Für diejenigen, die zu alt sind, um von Tür zu Tür zu gehen und Süßigkeiten zu sammeln, sind Halloween-Partys an der Tagesordnung.

Die Europäer neigen dazu zu glauben, dass Halloween, das in den Vereinigten Staaten seine heutige Form angenommen hat, ein rein kommerzieller Feiertag ist, wie der Valentinstag, der größtenteils durch die Kartenfirma Hallmark populär gemacht wurde und einen Kaufrausch mit Blumen, Schmuck usw. ausgelöst hat andere Geschenke, die am 14. Februar für geliebte Menschen gekauft wurden. Die Halloween-Industrie scheint nie aufzuhören, Plastikkürbisse und verpackte Kostüme zu produzieren, die auf der ganzen Welt verkauft werden.

Ein Brauch, kein Ereignis

Doch hinter dem Kommerzialismus verbirgt sich ein tatsächlicher Brauch, der Jahrhunderte zurückreicht, obwohl er nicht, wie manche vielleicht denken, seinen Ursprung in keltischen Nationen hat. Keltische Heiden feierten Samhain, ein Thanksgiving-ähnliches Fest zum Beginn des Winters, der am Abend des 31. Oktober beginnt. Unterdessen feierte die Kirche, die im Mittelalter die europäische Kultur dominierte, am 1. November den Allerheiligen.

Halloween leitet sich von „All Hallows Eve“ ab – dem Abend vor Allerheiligen, an dem der Toten gedacht und für sie gebetet wird. Nach christlicher Auffassung warteten sie auf das Jüngste Gericht. Im frühen Christentum glaubten die Menschen, dass dieser Tag bald kommen würde, aber das war nicht der Fall.

„Dann begannen die Leute sich zu fragen: ‚Was ist mit den Seelen, was machen sie?‘“ sagte Dagmar Hänel, eine Bonner Kulturanthropologin. Daraus entstand die Idee des Fegefeuers – ein Zwischenstopp zwischen Tod und Ewigkeit, an dem Menschen beginnen, ihre Sünden abzuarbeiten und sich zu reinigen. Und es gab eine Verbindung zwischen den Lebenden und den Seelen im Jenseits.

„Es ist ein Glaube, der in allen Religionen zu finden ist: Wir können das Jenseits beeinflussen und umgekehrt, also beten wir den Rosenkranz, tun gute Taten und geben Almosen – offenbar glaubte man, dass dies eine direkte Wirkung auf die armen Seelen im Fegefeuer hätte.“ Hänel sagte der DW.

Im Mittelalter gingen die Menschen am Vorabend von Allerheiligen von Tür zu Tür, um um Almosen für die Armen zu bitten. In einigen ländlichen Regionen Deutschlands wird dieser Brauch noch immer praktiziert: Junggesellen ziehen von Dorf zu Dorf, beten, singen, segnen Menschen und sammeln Geld. In den Vereinigten Staaten ist das Werben zum Kinderspiel geworden und wird als „Süßes oder Saures“ bezeichnet.

Ein Brauch verschwindet aus Europa

Mit zunehmendem Einfluss der Aufklärung auf die Religion im 18. und 19. Jahrhundert sei die Kirche gegenüber alten Bräuchen zunehmend skeptisch geworden und habe sie sogar verboten, sagte Hänel und fügte hinzu, dass sich im Zuge der Industrialisierung dichtere soziale Netzwerke entwickelten, die Menschen also nicht Wir müssen so viel für die Armen sammeln.

Als im 19. Jahrhundert die Sozialgesetzgebung des deutschen Staatsmanns Otto von Bismarck im Land umgesetzt wurde, verschwand das Bedürfnis nach Almosen. Der Staat wurde für die Versorgung der Armen verantwortlich. Vielleicht ist der Brauch deshalb ausgestorben.

„Transatlantische Rückkehr“

Aber der Brauch war nicht überall ganz ausgestorben. Irische Einwanderer brachten Halloween im 19. Jahrhundert in die USA. Laut Lars Winterberg, einem Anthropologen an der Universität Bonn, wurde Halloween hauptsächlich in Vierteln großer US-Städte gefeiert, in denen irische Einwanderer lebten.

„Integration war selten eine Einbahnstraße“, sagte Winterberg der DW. „Tatsächlich verschmilzt die Kultur der Einwanderer immer mit der der Aufnahmegesellschaft.“ So verbreitete sich die Halloween-Tradition in den USA. Zuerst war es mehr oder weniger ein Feiertag für Kinder, später beteiligten sich auch die Erwachsenen mit Kostümfesten und Dekorationen.

Während des Zweiten Weltkriegs und danach kehrte das Fest nach Europa zurück, als beispielsweise in Deutschland stationierte US-Soldaten Halloween feierten. Allerdings kam es damals bei den Deutschen nicht gerade gut an. Die Feier wurde noch interessanter, als sie durch Filme und Fernsehserien auf die europäische Kultur übergriff.

John Carpenters Horrorfilm „Halloween“ aus dem Jahr 1978 hat definitiv die Begeisterung für die Feier geweckt. Es vermischte eine Mischung aus Halloween-Elementen, von Zombies, Dämonen und Hexen bis hin zu Vampiren , Geister und Kinderspiele. Ironischerweise wird Halloween mittlerweile auch in Irland auf amerikanische Art gefeiert.

Ein Ersatz für Karneval?

Auch Deutschland ist längst vom Halloween-Fieber gepackt. In den Schaufenstern werden sowohl echte als auch Plastikkürbisse ausgestellt und viele Bars veranstalten am und um den 31. Oktober herum Halloween-Partys. Die größten Halloween-Fans sind natürlich jüngere Leute und Kinder.

Als der Halloween-Hype in den 1990er Jahren in Deutschland an Fahrt gewann, schien es, als ob die etablierte Karnevalsindustrie des Landes tatsächlich versuchte, den Deutschen Halloween-Feierlichkeiten aufzuzwingen.

1991 fielen die berühmten Rosenmontagsumzüge im Karneval wegen des Golfkriegs aus, erinnert sich der Würzburger Ethnologe Jörg Fuchs. Die Absagen waren eine Katastrophe für die Karnevalsbranche, die Millionengeschäfte einbüßte. Fuchs vermutet, dass die Organisatoren „nach einem anderen Festival suchten, das im Laufe eines Jahres etabliert werden könnte“, da sich die Menschen auch beim Karneval in Deutschland in Kostümen verkleiden, was zur Popularität von Halloween geführt habe, sagt Fuchs.

Deutschland hat einige ideale Orte, um Halloween im Jahr 2023 zu feiern. Keiner mehr als die Ruhr-Universität Bochum. Es heißt, dass der „Ewige Student“ durch die Treppenhäuser spukt. Hin und wieder sieht ihn jemand, doch im nächsten Moment scheint er sich wieder in Luft aufgelöst zu haben.

Dennoch bewahren viele ältere Deutsche ihre Kostüme lieber nur für den Karneval auf. Und überhaupt: Knapp eine Woche nach Halloween, am 11. November, beginnen die Karnevalsfeierlichkeiten in Deutschland. Der Karneval in Deutschland dauert bis zum Aschermittwoch 2023. Auch er basiert auf einem alten christlichen Brauch.

