Hamburg. Bei Ausschreitungen in Hamburg am Halloween-Abend setzte die Polizei Wasserwerfer ein. Am Harburger Ring hätten Jugendliche Pyrotechnik auf die Beamten geworfen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Dort versammelte die Polizei dann Kräfte. „Wir waren darauf vorbereitet“, sagte der Sprecher.

Die Einsatzkräfte versuchten, die Menschenmenge im Bezirk Harburg zurückzudrängen. Nach Angaben des Sprechers versammelten sich zunächst 150 bis 200 Menschen. Ihre Zahl sei auf 300 bis 350 gestiegen. Die Lage sei nicht außer Kontrolle, sagte der Sprecher. Die Polizei hat bereits Personen festgenommen oder in Gewahrsam genommen. Eine Nummer war noch nicht verfügbar.

Bilder zeigten einen Wasserwerfer der Polizei, der Wasser abfeuerte, und mindestens einen ausgebrannten Müllcontainer. Bereits vor einem Jahr hatten junge Randalierer die Polizei am Harburger Ring in Atem gehalten.

Im gesamten Berliner Stadtgebiet seien Passanten und Einsatzkräfte gelegentlich mit Böllern beworfen oder mit Pyrotechnik beschossen worden, teilte die Polizei am Abend auf dem Gleis X, ehemals Twitter, mit. „Jemand hat Halloween nicht verstanden. Die ersten Anzeigen sind geschrieben.“ Verletzt wurde zunächst niemand.

In mehreren Regionen Deutschlands hatte die Polizei angekündigt, ihre Streifen in der Nacht zum Mittwoch zu verstärken. In der Hauptstadt Berlin seien rund 1.000 Beamte im Einsatz, teilte die Polizei vorab mit. Beteiligt seien Einsatzkräfte aus Brandenburg, Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein gewesen, hieß es.

In der Halloweennacht 2021 warfen vor allem junge Randalierer in mehreren Berliner Bezirken Böller, Flaschen und Eier auf Polizisten. Auch Autos und ein Bus wurden angegriffen.

Im Vorfeld des Festivals warnten unter anderem das Landeskriminalamt (LKA) in Rheinland-Pfalz und die Polizei in Lüneburg (Niedersachsen), die Streiche nicht zu übertreiben. So stelle beispielsweise das Bewerfen von Häusern mit Eiern, das Herausreißen von Pflanzen und das Beschmieren von Autos eine Sachbeschädigung dar, erklärten die Lüneburger Behörden.

„Stadt und Land in Zombiehand“ in Essen

In Essen zogen bei Einbruch der Dunkelheit verkleidete Menschen durch die Stadt – wenn auch deutlich weniger als in den Vorjahren. Unter dem Motto „Stadt und Land in Zombiehand“ seien 100 Teilnehmer angemeldet worden, sagte ein Polizeisprecher. Tatsächlich kamen etwa 20. Einige von ihnen trugen aufwendige Kostüme mit viel Kunstblut und Masken.

Halloween hat seine Wurzeln wahrscheinlich in der keltischen Mythologie. Der Überlieferung nach treiben Geister und Dämonen im Herbst ihr Unwesen. Das Fest wird heute am Abend vor dem Kirchenfest Allerheiligen gefeiert, dem Festtag, an dem Katholiken der Verstorbenen gedenken.

