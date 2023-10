Anlässlich von Halloween haben wir fünf wenig bekannte Spukorte in Deutschland identifiziert – und die Figuren, die sie angeblich heimsuchen.

Die letzte Hexe – Festung Marienberg, Würzburg

Wie ein besonders gedrungener Greifvogel thront die Festung Marienberg über der schönen Stadt Würzburg. Einst Sitz der Fürstbischöfe der Region, spielte es auch bei mehreren großen historischen Ereignissen als Machtdemonstration eine wichtige Rolle.

Der Geist der Festung ist jedoch kein strenger Adliger oder Soldat, sondern eine rachsüchtige Nonne, die der Hexerei beschuldigt wird.

Maria Renata Singer von Mossau wurde 1679 geboren und wurde als Tochter eines niederen Adels Priorin des Klosters Unter Zell nahe der tschechischen Grenze in Bayern. Die meiste Zeit ihrer Amtszeit als Priorin verlief ereignislos, auch wenn viele der Nonnen sie für eine sehr strenge Anführerin hielten.

Das änderte sich 1746, als eine der Nonnen Krämpfe bekam und wie eine Katze schrie und miaute. Das Phänomen breitete sich im ganzen Kloster aus, bis fast alle Nonnen ähnliche Symptome hatten.

Gegen Maria wurde daraufhin ermittelt, und bei Durchsuchungen wurden angeblich okkulte Gegenstände gefunden. Eine Reihe von „Interviews“ brachte dann ein Geständnis ans Licht: Maria erzählte ihren Vernehmern, dass sie seit ihrer Kindheit dem Satan verpflichtet gewesen sei und jahrzehntelang Nonnen vergiftet und für Ärger gesorgt habe.

Noch im 18. Jahrhundert war die Strafe für „Hexerei“ die Hinrichtung, und am 21. Juni 1749 wurde sie in der Nähe der Festung enthauptet und ihr Körper verbrannt. Als dieses Urteil in Flugblättern veröffentlicht wurde, schockierte es Europa und trug dazu bei, dass die „Hexenverfolgungen“ auf dem gesamten Kontinent ein Ende fanden.

Für Maria kam das jedoch etwas zu spät – ihr wütendes Gespenst soll neben dem Kloster Unter Zell auch durch die Hallen der Festung streifen und ihrem Unmut Ausdruck verleihen. Nichts, dem man in den frühen Morgenstunden begegnen möchte!

Der Familiengeist – Plassenburg & Residenz Ansbach, Burg Hohenzollern & Berliner Schloss

Es scheint, dass man in Deutschland kein angesehener Adliger ist, wenn man nicht seine eigene „Weiße Frau“ hat – eine geisterhafte Frau in Weiß, die den Tod eines Familienmitglieds anzukündigen scheint. Denken Sie an Banshee, aber für die Reichen.

Die mit Abstand berühmteste „Weiße Frau“ in Deutschland ist die der Hohenzollern, der Familie, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert Kaiser von Deutschland werden sollte.

Der Legende nach handelt es sich bei dieser „Weißen Frau“ um den Geist der Kunigunde von Orlamünde aus dem 14. Jahrhundert, die sich in Albrecht von Hohenzollern verliebte. Albrecht, ein mächtiger Adliger, sagte zu Kunigunde, dass er sie heiraten würde, wenn „vier Augen nicht im Weg wären“. Damit meinte er seine Eltern, die nach einem passenderen Partner suchten.

Leider soll Kunigunde geglaubt haben, damit seien ihre Kinder gemeint. Ähnlich wie in der Legende „La Llorona“ der mexikanischen Folklore soll sie ihre Kinder getötet haben und war später dazu verdammt, die Hohenzollern für immer heimzusuchen.

Das einzige Problem ist, dass die historische Kunigunde keine Kinder hatte. Egal, es gibt in der Familiengeschichte noch viele andere Kandidaten für die wahre Identität der „Weißen Frau“.

Bleiben Sie lange genug in der Nähe der Plassenburg in Kulmbach, der Residenz Ansbach oder dem Berliner Schloss und vielleicht sehen Sie sie gerade noch – obwohl Sie der Familie vielleicht mitteilen möchten, dass sie angekommen ist.

Wenn Sie eine Darstellung von ihr sehen möchten, ist sie Teil der Wandgemälde in der Bibliothek auf der Burg Hohenzollern südlich von Stuttgart.

Die „Weiße Frau“ der Hohenzollern, dargestellt in einer Illustration aus dem 19. Jahrhundert. Foto: Wikipedia

Die Familienfehde – Düsseldorfer Schloss

Wir sind es gewohnt, in Serien wie „House of the Dragon“ zu beobachten, wie Familienstreitigkeiten tödlich enden – aber wussten Sie, dass George RR Martins Werk stark von der europäischen Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit beeinflusst ist?

Eine der Targeryens würdige Geschichte ist das traurige Schicksal von Jakobea von Baden. Jakobea, eine lebhafte und schöne junge Frau, sollte Herzog Johann Wilhelm von Berg heiraten, der die Gegend um Düsseldorf regierte im späten 16. Jahrhundert.

Unglücklicherweise für Jakobea hatte Herzog Johann eine psychische Erkrankung und war häufig gewalttätig. Tatsächlich war er so betroffen, dass an seiner Stelle ein Rat regierte. Auch ihre Schwägerin Sybille war ein echter Brocken, denn sie verdächtigte Jakobea, das Herzogtum an sich reißen zu wollen.

Als der Herzog starb, dachte Jakobea, dass sie zumindest ihren Zustand verbessern und gleichzeitig daran arbeiten könnte, das Schicksal ihrer Untertanen zu verbessern. Bevor sie jedoch handeln konnte, wurde sie am 3. September 1597 tot in ihrem Zimmer in einem Turm des Düsseldorfer Schlosses aufgefunden.

Sybille behauptete, Jakobea sei an einem Schlaganfall gestorben, aber diejenigen, die an ihrer Beerdigung teilnahmen, äußerten sich oft noch Jahre später zu den blauen Flecken an ihrem Hals.

Heute ist nur noch der Turm der Burg übrig, und hier wurde Jakobea gesehen, wie sie oben auf dem Turm herumschwebte Turm – ein ziemlich erschreckender Anblick, wenn man darüber nachdenkt!

Herzogin Jakobea von Baden und der Schlossturm, in dem sie starb. Foto: Wikipedia

Der untröstliche Teenager – Frauenkirche, München

Die Zwillingstürme der Frauenkirche gehören seit über 500 Jahren zu den Wahrzeichen der Münchner Skyline. Es ist auch Schauplatz einer schrecklichen Tragödie, an der einer der großen deutschen Literaturgiganten beteiligt ist.

Fanny von Ickstatt, die aus einer wohlhabenden Familie stammte, war 17 Jahre alt, als sie während einer Reise nach Ingolstadt den schneidigen Franz von Vincenti traf, der acht Jahre älter war als sie. Sie war in ihn verliebt, und er war sie, aber Fannys Mutter, Franziska von Weinbach, war gegen die Verbindung.

Franziska tat alles, was sie konnte, um sich der Gewerkschaft zu widersetzen, und sagte Fanny, sie dürfe Franz nicht sehen. Je nachdem, welche Version der Geschichte Sie hören, hat Franz Franziska möglicherweise verführt. Dennoch war Fanny untröstlich – sie hatte das Gefühl, dass sie nicht weitermachen konnte.

Am 14. Januar 1785 kletterte sie auf einen der Türme der Frauenkirche, und als ihr Diener den Rücken zuwandte, stürzte sie sich von dort und starb sofort. Die ganze Stadt war entsetzt über diese Tat, der tragische Fall sorgte monatelang für Diskussionen.

Bei der Durchsuchung ihres Hauses fand man eine Kopie von Johann Wolfgang von Goethe Das Leid des jungen Werther wurde auf Fannys Nachttisch gefunden. Obwohl dieser Roman äußerst beliebt war, hatte er eine etwas düstere Berühmtheit – die Geschichte eines jungen Mannes mit gebrochenem Herzen, der sich das Leben nahm, stand angeblich im Zusammenhang mit einer Reihe von Selbstmorden in ganz Europa. Goethe selbst würde die Stätte nächstes Jahr besuchen – er hatte nicht viel zu sagen, außer dass er sie besucht hatte.

Die Besessenen – Gottliebin-Dittus-Haus, Möttlingen

Zum Abschluss haben wir eine Geschichte, die sich einem Happy End nähert.

In dem kleinen Dorf Möttlingen am Rande des Schwarzwalds, nahe der Stadt Calw, lebte in den 1840er Jahren der junge Gottliebin Dittus.

Diese Star-Sonntagsschülerin schien für ein Leben in stiller Frömmigkeit bestimmt zu sein, als der Weggang ihres Lieblingspastors sie aufzuregen schien.

Damit meinen wir, dass die Dinge eine ziemlich übernatürliche Wendung nahmen – alles deutete auf sie hin. Während sie schrie und zuckte, waren in der ganzen Stadt unheilvolle Grollen zu hören.

Angeblich wurden Geister gesehen, die um ihr kleines Häuschen herumhuschten, und es gibt sogar Berichte darüber, dass sie Nägel und Metallgegenstände ausgeworfen hat.

Zu diesem Zeitpunkt übernahm der neue Pfarrer Johann Christoph Blumhardt die Kontrolle über die Situation und führte eine Reihe von Exorzismen durch, die ganze zwei Jahre dauerten, von 1841 bis 1843.

Als die Dinge schließlich ihren Höhepunkt zu erreichen schienen und Gottliebins zwei Geschwister der gleichen „Besessenheit“ zu erliegen schienen, hörten die übernatürlichen Aktivitäten abrupt auf. .

Gottliebin heiratete, bekam drei Kinder, arbeitete für die Kirche und lebte weitere dreißig Jahre. Für den Rest ihres Lebens gab es für sie jedoch viele Fragen zu ihren Erfahrungen – und zu dem, was sie ihrer Meinung nach genau besessen hatte.

Wenn Sie Möttlingen heute besuchen, gibt es in ihrem ehemaligen Zuhause eine kleine Gedenkstätte und ein Museum, die Gottliebin gewidmet sind. Tagsüber ist es völlig sicher, die Gegend zu besuchen, aber wer weiß, was nach Einbruch der Dunkelheit passiert – bis heute ist die Gegend für ihre seltsamen übernatürlichen Ereignisse bekannt.

