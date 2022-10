Halloween 2022: Lassen Sie sich mit diesen Teenie-Thrillern in gruselige Stimmung versetzen

Schnappen Sie sich ein paar Bonbons in lustiger Größe und machen Sie es sich bequem, denn wir haben das perfekte Halloweekend-Gelage für Sie.

Egal, ob Sie nach Süßes oder Saures etwas zum Anschauen suchen oder Halloween auf der Couch feiern möchten, wir haben die endgültige Liste von Teenie-Thrillern, die Ihnen diesen Herbst mit Sicherheit den Rücken kribbeln lassen. Zunächst einmal die Sarah Michelle Gellar-geführtes übernatürliches Drama Buffy die Vampirjägerin. Diese Show der späten 90er hat alles: Verbotene Romantik, eine große Auswahl an Monstern und mehrere Halloween-zentrierte Episoden. Sehen Sie sich die ganze Serie oder nur eine Handvoll Folgen an – wir versprechen Ihnen, Sie werden nicht enttäuscht sein.

Auf der Suche nach einem moderneren Rätsel? Dann empfehlen wir eine Rücken-an-Rücken-Betrachtung Hübsche kleine Lügner und sein gruseliger Nachfolger, HBO Max’s Pretty Little Liars: Erbsünde. Während die Shows eine ähnliche Struktur haben, hat sich die Iteration von 2022 als noch mehr zum Horror hingezogen als das Original.

Erbsünde Stern Maia Refico so viel gesagt, erzählt E! News im Juli: „Wir haben nicht nur denselben Kern-A-Handlungsstrang, sondern es gibt auch einen Slasher-Horror-Aspekt, der so vielen legendären Slasher-Filmen der 90er Jahre Tribut zollt – aber mit einem Twist von 2022. Es erzählt diese Geschichten durch eine andere Linse und mit einer anderen Perspektive, was unglaublich spannend ist.“

Machen Sie uns neugierig.