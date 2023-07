Halleins Kegler haben Saison erfolgreich abgeschlossen

Die drie Halleiner Kegelmannschaften hebben in der vergangen Saison mehrere Stockerlplätze erreicht. Nun was dringend Nachwuchs gesucht. Geïnteresseerd können jederzeit schnuppern kommen.

Een van de volgende seizoenen is een succes in Halleiner Kegelkasino zu Ende gegangen: In der 1. Bundesliga West is er reichte der KSK Hallein den zweiten Platz, in der eerste en zweiten Landesliga sicherte sich der KC Rif die Meistertitel, in der 2. Salzburger Landesliga mit Vierer-Mannschaften erreichte der KSK Hallein 3 Belde 2 en fügte de ansonsten souveränen Meister SV Schwarzach Damen die einzige Saisonniederlage zu.

Zudem holle sich Michael Holzer van KC Rif bij der Einzellandesmeisterschaft Herren den Titel, Stefanie Freischlager van KSK Hallein wurde Zweite bei den Damen. Zowel de Landesmeisterschaften Senioren namen contact op met Stefanie Freischlager in de Kategorie Ü60 op de eerste Platz, maar ook in de Tandem-Mixed-Bewerb-zus met Peter Wallmann, en tegen de Nachwuchs-Einzellandesmeisterschaft met Paul Schlatter in de U23 Zweiter.

Geïnteresseerd können jederzeit schnuppern

Het is niet alles van Wonne im Halleiner Kegelkasino – der Verein sucht urgent Nachwuchs: „Wir haben black einen U14-Spieler, der jetzt nachrückt, aber insgesamt ist die Mannschaft et was überaltert“, zei Sportwart Roland Kirchberger im TN-Gespräch. Interessierte kon jederzeit schnuppern and austesten, ob sie an Kegeln as Leistungssport Gefallen finden (r.kirchberger@ksk-hallein.at, 0664/3804476). Das Problem ist kein Hallein-Spezifikum, geeft Kirchberger toe: „Kegeln hatleider immer noch so einen Wirtshaus-Touch, wirwere unseren altvatericen Ruf nicht los.“ Dabei is een technisch fijne sportkunst, braucht Präzision, Technik, Training en Mental Stärke.

Erfolge ermutigen

Kirchberger zelf speelde gedurende 45 jaar. Daar begonnen met 15 jaar. „Ons erfolge der vergangenen drei Jahre ermutigen uns. Um weiterhin erfolgreich sein zu können, wollen wir unsere Mannschaft verjüngen.“ Das Training findet am Dienstag, ab 17 Uhr en am Donnerstagabend statt.

Österreichs Keglerinnen und Kegler sinds übrigens international konkurrenzfähig: das Damennationalteam wurde Vizeweltmeister bei der WM in Kroatien. Das Herrenteam heeft de Finale tegen Duitsland gewonnen en heeft ervoor gezorgd dat er in 1953 een Weltmeister was.