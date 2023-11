Haley kritisiert Ramaswamy, weil er in der republikanischen Debatte die Nutzung von TikTok durch ihre Tochter zitiert hat

Ramaswamy wurde gefragt, wie er TikTok – die beliebte chinesische Social-Media-App, die in der gesamten US-Regierung auf den Prüfstand gestellt wurde – verbieten könne, wenn er selbst ein aktiver Nutzer sei.

Die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley forderte den Unternehmer und republikanischen Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy während eines kontroversen Moments auf der Debattenbühne in Miami am Mittwochabend auf, ihre Tochter „aus der Stimme zu halten“.

Bevor er erklärte, dass die Social-Media-Plattform wichtig sei, um jüngere Generationen von Amerikanern zu erreichen, sagte Ramaswamy, er wolle „darüber lachen, warum Nikki Haley Ihre Frage nicht beantwortet hat, bei der es darum geht, Familien in die Augen zu sehen.“

„In der letzten Debatte hat sie sich über mich lustig gemacht, weil ich tatsächlich TikTok beigetreten bin, während ihre eigene Tochter die App tatsächlich schon lange nutzt“, sagte er. „Vielleicht solltest du dich also zuerst um deine Familie kümmern.“

Ramaswamy und Haley sind in den drei Debatten dieses Wahlkampfzyklus wiederholt aneinander geraten. Dies war jedoch das erste Mal, dass Ramaswamy ein Mitglied von Haleys Familie ins Visier nahm – was in der Menge eine klare Verurteilung hervorrief.