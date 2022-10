Haley Barbour Schnelle Fakten | CNN-Politik

Hier ist ein Blick auf das Leben der ehemaligen Gouverneurin von Mississippi, Haley Barbour.

Geburtsdatum: 22. Oktober 1947

Geburtsort: Yazoo City, Mississippi

Geburtsname: Haley Reeves Barbour

Vater: Jeptha F. Barbour Jr., Rechtsanwalt

Mutter: Grace LeFlore (Johnson) Barbour

Die Ehe: Marsha (Dickson) Barbour (seit 1971)

Kinder: Sterling und Haley Reeves jr.

Ausbildung: Universität von Mississippi, JD, 1973

Religion: presbyterianisch

Barbour wurde für seine Reaktion nach dem Hurrikan Katrina im Jahr 2005 weithin gelobt.

Er spielte die Auswirkungen der BP-Ölpest 2010 an der Küste von Mississippi herunter und ermutigte Touristen zu einem Besuch.

War Jahrgangsbester der Klasse von 1965 an der Yazoo City High School.

Sein Ur-Ur-Ur-Großvater Walter Leake war der dritte Gouverneur von Mississippi und einer der ersten beiden US-Senatoren von Mississippi.

1968 – Verlässt die University of Mississippi, um als Feldorganisator für die Präsidentschaftskampagne von Richard Nixon zu arbeiten.

1969-1970 – Arbeitet als Direktor der staatlichen Volkszählung von Mississippi.

1973-1976 – Dient als Exekutivdirektor der Mississippi Republican Party.

1976 – Südostkoordinator für die Präsidentschaftskampagne von Gerald Ford.

1981-1993 – Partner der Anwaltskanzlei Henry, Barbour & Decell.

1982 – Kandidatur für einen Sitz im US-Senat, unterliegt aber dem amtierenden Demokraten John Stennis.

1984 – Tritt dem Republikanischen Nationalkomitee bei.

1985-1986 – Sonderassistent von US-Präsident Ronald Reagan für politische Angelegenheiten.

1986 – Reagans stellvertretender Assistent für politische Angelegenheiten.

1986 – Gründet Barbour, Griffith & Rogers, eine Lobbyfirma mit Büros in Washington, DC, und Yazoo City, Mississippi.

1988 – Dient als Wahlkampfberater für die Präsidentschaftskampagne von George HW Bush.

1993-1997 – Dient als Vorsitzender des Republikanischen Nationalkomitees. Während seiner beiden Amtszeiten gewinnen die Republikaner zum ersten Mal seit vier Jahrzehnten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat.

1996 – Sein Buch „Agenda for America: A Republican Direction for the Future“ erscheint.

4. November 2003 – Wird zum Gouverneur von Mississippi gewählt und wird erst der zweite gewählte republikanische Gouverneur seit 1876 während der Ära des Wiederaufbaus.

13. Januar 2004 – 10. Januar 2012 – Republikanischer Gouverneur von Mississippi.

6. November 2007 – Wird als Gouverneur wiedergewählt.

2009 – Wird nach dem Rücktritt des Gouverneurs von South Carolina, Mark Sanford, Vorsitzender der Republican Governors Association.

10. Januar 2012 – Staatsdokumente zeigen, dass Barbour in seinen letzten Tagen im Amt 199 Personen, darunter 14 verurteilten Mördern, die volle Begnadigung gewährte.

11. Januar 2011 – Während seiner letzten Rede zur Lage des Staates als Gouverneur schlägt Barbour den Bau eines Bürgerrechtsmuseums in Mississippi vor.

Januar 2012 – Barbour tritt der Anwaltskanzlei Butler, Snow, O’Mara, Stevens and Cannada, PLLC in Mississippi bei und kehrt zu der von ihm 1991 mitbegründeten Lobbying-Firma zurück, die in BGR Group umbenannt wurde.

11. Januar 2012 – Richter Tomie Green erlässt eine einstweilige Verfügung, die die Freilassung von 21 von Barbour begnadigten Insassen vorübergehend blockiert.

8. März 2012 – In einem 6-3-Urteil stellt der Oberste Gerichtshof von Mississippi fest, dass Barbours Begnadigungen „von der Justiz nicht aufgehoben oder für nichtig erklärt werden dürfen“.

1. September 2015 – Barbours Memoiren „American’s Great Storm: Leading through Hurricane Katrina“ werden veröffentlicht.

30. Januar 2018 – The Associated Press berichtet, dass Barbour am 2. Januar festgenommen wurde, nachdem er versucht hatte, mit einer geladenen Pistole die Sicherheitskontrolle am Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport zu passieren. Barbour sagt, er habe nicht gewusst, dass die Waffe noch in seinem Besitz sei und dass er eine Geldstrafe zahlen werde.