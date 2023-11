Halemba-Demo abgesagt: Veranstalter sagt Solidaritätskundgebung für AfD-Politiker ab

Gegen einen bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten wird wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Ein vollstreckter Haftbefehl wird ausgesetzt. Sympathisanten organisieren eine Solidaritätsveranstaltung für den 22-Jährigen. Doch die Partei drängt offenbar auf eine Abschaffung.

Die geplante Solidaritätskundgebung für den AfD-Politiker Daniel Halemba in Würzburg, gegen den wegen Volksverhetzung ermittelt wird, ist abgesagt. „Der Veranstalter selbst hat abgesagt“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Daher waren nur wenige Teilnehmer einer angekündigten Gegendemonstration vor Ort.

Der Politiker wurde am 8. Oktober in den Bayerischen Landtag gewählt. Anschließend wurde er tagelang mit Haftbefehl wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Verwendung von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen von der Polizei gesucht. Ein Bezirksgericht setzte dies jedoch später unter bestimmten Bedingungen aus. Damit konnte der 22-Jährige, der alle Vorwürfe bestreitet, am Dienstag an der Plenarsitzung des Landtags teilnehmen.

Die Absage der Kundgebung beruhe auf einer Entscheidung des bayerischen Landesverbands der Jungen Alternative für Deutschland, teilte der Bundesverband der AfD-Jugendorganisation auf Facebook mit. Nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ hatte die bayerische AfD-Spitze eine Absage gefordert.