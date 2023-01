Halbjahreskandidat: Ein aktualisierter Blick auf die Verhandlungen zwischen der EU und der Ukraine

Olga Stefanishyna ist die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine für die europäische und euro-atlantische Integration.

Als der Ukraine am 24. Juni der Status eines Kandidaten für die Europäische Union verliehen wurde, war dies ein historischer Moment nicht nur für das Land selbst, sondern für das europäische Projekt insgesamt.

Die Bedeutung der Entscheidung spiegelte sich in Kiew – und in Moskau – wider, als die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel ein für alle Mal deutlich machten, dass die Ukrainer es verdienen, Teil einer freien europäischen Familie zu sein und der EU beizutreten.

Am folgenden Tag trafen sich die wichtigsten Entscheidungsträger der Ukraine, um zu erörtern, wie die Dynamik im europäischen Integrationsprozess am besten aufrechterhalten werden kann. Wir haben sofort die Augenbrauen hochgezogen, indem wir uns trotz der Komplexität der erwarteten Änderungen ehrgeizige Ziele zum Jahresende für alle sieben Empfehlungen der Europäischen Kommission gesetzt haben – und trotz aller Schwierigkeiten konnten wir uns trotz der Verteidigung gegen die russische Aggression schnell bewegen.

Die meisten der anstehenden Themen standen schon lange auf der Tagesordnung; aber jetzt, in Anbetracht des andauernden Krieges und unseres neu gewährten Kandidatenstatus, gab es keinen Platz mehr für politische Spiele, Verzögerungen oder Unentschlossenheit. Nicht jeder kann auf dem Schlachtfeld kämpfen. Aber wir sollten alles tun, um unser Land auf den Sieg vorzubereiten – und das bedeutet, es in jeder Hinsicht näher an den Block zu bringen.

Also, sechs Monate später, wo stehen wir jetzt?

In den letzten Monaten haben wir Dutzende von Konsultationen mit Interessengruppen sowohl innerhalb der Ukraine als auch mit Experten der Kommission, des Europarates (CoE) und der Venedig-Kommission durchgeführt, während die Zivilgesellschaft unseres Landes die Reform sorgfältig überwacht und bewertet hat Prozess. Und obwohl der Dialog nicht immer einfach war, konnten wir in einer Reihe von Schlüsselfragen ausgewogene Positionen finden.

Erstens hat das ukrainische Parlament das Verfahren zur Auswahl von Richtern für das Verfassungsgericht geändert und einen Ethikrat aus internationalen und ukrainischen Experten eingeführt, der für die Überprüfung der Kandidaten, die Bewertung ihres moralischen Verhaltens und ihrer beruflichen Fähigkeiten verantwortlich ist. FBeim ersten Mal erfolgt die Auswahl auf Wettbewerbsbasis, transparent für die Öffentlichkeit und die internationalen Partner der Ukraine.

Ein weiterer Schwerpunkt war der effektive Neustart der Leitungsgremien – nämlich des Hohen Justizrats (HCJ) und der High Qualification Commission of Judges –, der unter Beteiligung von Experten durchgeführt wurde, die von internationalen Partnern delegiert wurden. Im Mai schloss ein beratender Ethikrat die Integritätsprüfung der Kandidaten ab, und im August ernannte das Parlament im Rahmen seiner Quote zwei neue Mitglieder. Ein paar Tage später ernannte der Kongress der Rechtsgelehrten ihr Mitglied, ein zweites ist nun unterwegs, und der Kongress der Richter wird nun Mitte Januar zusammentreten, um seine Quote zu erfüllen – wodurch der HCJ arbeitsfähig wird.

Was die High Qualification Commission of Judges betrifft, so hat die Auswahlkommission die Überprüfung aller Bewerber abgeschlossen, aus denen die endgültigen Kandidaten ausgewählt werden sollen.

Darüber hinaus wurde jetzt ein neuer Leiter der Spezialisierten Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung (CAPO) ernannt, der zuvor durch einen leistungsbasierten Wettbewerb ausgewählt worden war. Und das Auswahlverfahren für einen neuen Direktor des Nationalen Antikorruptionsbüros (NABU) wurde offen und transparent mit einer Kommission aus ukrainischen und internationalen Experten gestartet.

Obwohl sie sich mitten in einem Krieg befinden, haben diese Antikorruptionsinstitutionen ihr Tempo erhöht. Sowohl der NABU als auch CAPO veröffentlichen regelmäßig Berichte über ihre Arbeit, und in diesem Jahr wurden über 150 Personen vor Gericht gestellt und mehr als 40 Fälle gingen an das Hohe Antikorruptionsgericht, das über 20 Haftstrafen verhängte. Aus diesen Fällen hat der Transfer beschlagnahmter Gelder im Wert von 1,2 Milliarden ukrainischer Griwna an die Streitkräfte des Landes einen erheblichen Beitrag zu den Kriegsanstrengungen geleistet.

Inzwischen wurden bereits drei Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche gemäß den Standards der Financial Action Task Force (FATF) ratifiziert oder verabschiedet. Das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen des Europarates zur Verhütung des Terrorismus wurde nämlich umgesetzt, während die beiden anderen – eines zur internationalen Zusammenarbeit in Strafverfahren und eines zur Sanktionspolitik – fertiggestellt werden müssen, bevor sie dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden. Darüber hinaus schloss im Dezember eine behördenübergreifende Gruppe in enger Zusammenarbeit mit den Experten der EU-Beratungsmission die Arbeit an der Entwicklung einer umfassenden Strategie für die Reform des ukrainischen Strafverfolgungssektors ab.

Darüber hinaus leitete Präsident Wolodymyr Selenskyj im November letzten Jahres mit der Unterzeichnung des Anti-Oligarchen-Gesetzes den Prozess zur Demontage des ukrainischen Oligarchensystems ein. Gemeinsam mit unseren internationalen Partnern verfolgen wir das gemeinsame Ziel, dieses System zu durchbrechen, das die Entwicklung unseres Landes und die Integration in die europäische Gemeinschaft seit Jahren behindert.

In dieser Hinsicht wurden mehrere Schritte unternommen, und wir führen weiterhin Konsultationen sowohl mit der Venedig-Kommission als auch mit dem Europarat, um die rechtssichere Umsetzung des Gesetzes sicherzustellen. Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat hat auch Vorschriften für die Bildung und Führung eines Oligarchenregisters genehmigt; die Nationale Agentur für Korruptionsprävention hat eine Reihe relevanter Gesetzesentwürfe entwickelt; und der National Council of Television and Radio Broadcasting hat Vorschriften für das Screening von Medieninvestoren genehmigt.

In ähnlicher Weise haben EU-Empfehlungen der Medienreform in der Ukraine einen dringend benötigten Schub gegeben. Im Dezember verabschiedete das Parlament ein umfassendes Mediengesetz, das die Gesetzgebung des Landes an die EU-Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste anpasst, die unabhängige Medienregulierungsbehörde der Ukraine stärkt und den Rückmeldungen von Experten des Europarates und der Kommission entspricht.

Schließlich wurde der Gesetzesentwurf zu nationalen Minderheiten mit den Vertretern dieser Gemeinschaften diskutiert und gemäß den Empfehlungen der Europarats-Experten geändert. Dieses Gesetz bildet den rechtlichen Rahmen für die staatliche Politik zum Schutz und zur Gewährleistung der Rechte nationaler Minderheiten. Die Umsetzung des Gesetzes wird auch durch das Landesprogramm „Einheit in Vielfalt“ unterstützt, das gemeinsam mit den Vertretungen dieser Gemeinschaften entwickelt wird.

Wie gezeigt wurde, wurden in den letzten Monaten bedeutende Schritte unternommen, um alle sieben von der Kommission festgelegten Reformziele zu erreichen. Darüber hinaus haben sowohl die Regierung als auch das Parlament ihre Arbeit an der Rechtsangleichung im Rahmen des Assoziierungsabkommens intensiviert, das eine solide Grundlage für den Beginn des Prozesses der Integration der Ukraine in den EU-Binnenmarkt bietet.

Daher sollten wir jetzt beginnen, voranzukommen, aber dies erfordert von beiden Seiten das gleiche Maß an Engagement. Und in dieser Hinsicht begrüßen wir die Absicht der Kommission – unterstützt von den EU-Mitgliedstaaten – bereits in diesem Frühjahr ein Update über die Fortschritte der Ukraine zu veröffentlichen, da ein solcher Bericht entscheidend sein wird, um die Dynamik im Prozess der europäischen Integration aufrechtzuerhalten.

Die Ukraine ist eine lebendige Demokratie mit all ihren Höhen und Tiefen, und auch wenn dies manchmal das Erreichen eines Konsenses erschweren kann, sollten wir eine solche demokratische Debatte schätzen und wertschätzen. Letztendlich kämpfen unsere Soldaten dafür.

Unsere Soldaten und Zivilisten werden jeden Tag getötet und unsere Städte werden in Dunkelheit und Kälte versunken. Wir können es uns nicht leisten, eine einzige Minute zu verschwenden.