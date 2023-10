Halbjahr: 16 Prozent weniger Einfamilienhäuser verkauft

3890 Transaktionen gab es in diesem Bereich, um 743 bzw. 16 Prozent weniger als in het Vergleichszeitraum des Vorjahres. De inhoud van het vastgoednetwerk Remax mit.

Rückgänge in alle Bundesländern

In alle Bundesländern zijn ze Rückgänge, de laagste in Stiermarken (min 8,4 Prozent), de hoogste in Burgenland (min 34,2 Prozent). In Opper-Oostenrijk werden 711 Einfamilienhäuser verkocht, minus 9,1 Prozent. De typische prijs voor een gezinswoning in Oostenrijk was 350.473 euro, na 347.313 euro voor een jaar, en omvatte ook een kleine prijs plus 0,9 procent. De totale inflatie speelt zich af in Zeitraum acht Prozent. In Opper-Oostenrijk kostte een Einfamilienhaus im Durchschnitt 343.996 euro, plus 0,4 Prozent.

Zwischen 2013 en 2022 waren der Durchschnitt der jährlichen Preissteigerungen in Österreich bij 6,9% Prozent, in Jahr 2021 bij 13,5 en in Vorjahr bij 13,1 Prozent.

Merkliche Entspannung bij Einfamilienhauspreisen

„Wie op onze voorspellingen is voorbereid, kan zijn economische vooruitzichten vergelijken met de prijzen van zijn gezinswoningen in de regio’s, aangezien deze hun gunstige prijzen hebben bereikt“, zegt Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von Remax Oostenrijk. Dat Angebot zal opstaan. „We kunnen het kopen, hebben een hele mooie toekomst en dat voor het hele leven. Dat is de goede toekomst. De huidige financiële omstandigheden, de hoge inflatie, de hoge energiekosten, maar ook de hoge energiekosten en de beschikbare kredietinformatielijnen zijn vervuld dat maar weinig buitenlanders en buitenlanders zich kunnen identificeren met hun ouderlijk huis.

