Halbfinale des World Grand Prix: Michael van Gerwen bereitet einen Showdown mit Nathan Aspinall vor | Darts Nachrichten

Michael van Gerwen bleibt auf Kurs für seinen sechsten World Grand Prix-Titel, nachdem er sein siebtes Finale mit einer Wolfram-Tirade erreicht hat, um den alten Feind Peter Wright zu demontieren, während Nathan Aspinall Gerwyn Price von seiner Position als Nummer 1 der Welt entthronte, um das Finale am Sonntag in Leicester zu erreichen

Sehen Sie sich die Top-Checkouts der Halbfinalnacht beim World Grand Prix in Leicester an, als Nathan Aspinall und Michael van Gerwen das Finale erreichten

Michael van Gerwen setzte seinem Wortgefecht mit Peter Wright ein Ende, indem er seinen alten Widersacher demolierte, um beim World Grand Prix einen Showdown mit Überraschungsfinalist Nathan Aspinall zu veranstalten.

Van Gerwen stürmte mit einem rücksichtslosen Straight-Sets-Sieg gegen „Snakebite“ Wright ins Finale und verlor in einem einseitigen Kampf nur ein Bein.

Aspinall kämpfte unterdessen gegen den Meister von 2020, Gerwyn Price, um seinen ersten Auftritt im Finale des World Grand Prix.

Samstag, 8. Oktober – Ergebnisse Semifinale Nathan Aspinall 4-2 Gerwyn Preis Peter Wright 0-4 Michael van Gerwen

MVG schlug Wright im Halbfinale des World Grand Prix, gewann mit 4:0 und verlor nur ein Bein!

Wright erlebte von Anfang an einen Albtraum, als Van Gerwen im ersten Leg des Spiels 167 herausholte und seine Dominanz dem Unentschieden untermauerte, indem er den ersten Satz gewann, ohne dass der Weltmeister einen Dart auf ein abschließendes Doppel hatte.

Er beendete auch 94 und 98, um das Kommando im zweiten Satz zu übernehmen, bevor er Fehlschüsse von Wright bestrafte, um seinen Vorsprung im Unentschieden zu verdoppeln.

Checkouts von 67 und 54 sahen, wie ‚Mighty Mike‘ seine Siegesserie auf acht Legs verlängerte, bevor Wright schließlich mit einem 73er Out und einem Pullback auf 2-1 im dritten Set ins Schwarze traf.

Sehen Sie sich die beste Action aus dem Halbfinale des World Grand Prix an

Der Schotte bezahlte jedoch dafür, dass er seine Chance verpasst hatte, das Set auszugleichen, als Van Gerwen das Set beendete, um einen weiteren Auftritt im Finale zu erreichen.

Er beendete dann 124, um das vierte Set zu eröffnen, Doppel 16, um mit 2: 0 in Führung zu gehen, und bestraft weitere Fehlschüsse von Wright, um den Sieg für die Tops zu besiegeln.

Wright zeigte Van Gerwen Respekt, nachdem der Niederländer im ersten Leg ihres Duells ein monströses 167-Finish ins Schwarze getroffen hatte

„Mit meiner Leistung in den letzten Tagen habe ich erwartet zu gewinnen, aber gegen einen Typen wie Peter Wright muss man es trotzdem schaffen“, sagte Van Gerwen, der diese Woche in Leicester auch Gary Anderson, Stephen Bunting und Chris Dobey besiegt hat .

„Er sah nicht gut aus und ich weiß nicht, was dort passiert ist, aber das muss man ausnutzen.

„Er ist ein phänomenaler Spieler, aber er ist heute Abend nicht aufgetaucht, und ich habe im richtigen Moment das Richtige für mich getan. Frühe Türen, ich habe gut gespielt, und das hat mir Selbstvertrauen gegeben.“

Michael van Gerwen über Wrights Prügel: „Für einen mittelmäßigen Spieler schneide ich nicht schlecht ab!"

Van Gerwen hat dieses Jahr die Premier League und das World Matchplay gewonnen und sich von seiner eigenen Handgelenksoperation erholt, um zu Höchstform zurückzukehren und seine Zweifler zum Schweigen zu bringen.

„Ich muss mich nicht rechtfertigen“, fügte er hinzu. „Jeder weiß, wozu ich fähig bin, und wenn Michael da ist, haben sie alle Angst.

„Ich muss meine Spiele gewinnen und hoffe, dass ich morgen auch so weiterspielen kann.

„Beim Gewinnen der Premier League habe ich nicht mein A-Game gespielt, und ich habe nicht wirklich mein A-Game im World Matchplay gespielt, aber ich habe es trotzdem gewonnen. Jetzt denke ich, dass ich ein paar anständige Darts gespielt habe und ich ‚ Ich bin wirklich glücklich für mich.“

Aspinall beendete den Versuch der Nummer 1 der Welt, Price, im ersten Halbfinale ein drittes World Grand Prix-Finale in Folge zu erreichen.

‚The Asp‘ startete besser und landete einen 14-Darter und ein 113-Finish, als er das Eröffnungsset mit 3-1 gewann, aber Price antwortete mit 121 für einen 12-Darter auf dem Weg zum zweiten Set.

Aspinall schoss jedoch ein 13-Dart-Leg, als er im Match wieder nach vorne ging, bevor zwei verfehlte Darts von Price auf die Doppel 16 dem Stockport-Werfer erlaubten, die Doppel 5 zu landen, als er im Unentschieden mit 3: 1 in Führung ging.

Aspinall rückte dann im fünften Satz an den Rand des Sieges und führte mit 2:1, bevor Price ausgleichen konnte, und als der ehemalige Champion der UK Open und der US Darts Masters einen Matchdart mit der Doppel 16 verpasste, stürzte sich der Gewinner von 2020 mit einem 117er Checkout, um die zu schnappen setzen und seine Hoffnungen am Leben erhalten.

Price ließ seine Muskeln mit zwei massiven Finishs hintereinander spielen, darunter ein 127er Checkout für den Bullen, aber trotz seiner großen Finishs war es Aspinall, der ihn schließlich fallen ließ

Price holte dann in aufeinanderfolgenden Legs 107 und 127 heraus, um im sechsten Leg von hinten in Führung zu gehen, aber verfehlte Doppel ließen Aspinall ausgleichen, bevor er mit einem 13-Darter den Sieg klinisch beendete.

„Um im Finale des World Grand Prix dabei zu sein, schwebe ich absolut auf Wolke sieben“, sagte Aspinall, der 56 Prozent seiner abschließenden Doppel im Gleichstand landete.

„Es bedeutet so viel. Ich habe seit meiner Verletzung so viel Arbeit investiert und so hart gearbeitet. Endlich bin ich wieder im Finale eines Majors und ich bin am Summen.

„Ich denke, ich hätte das Spiel mit 4:1 gewinnen sollen, aber es sollte nicht sein – die Nerven forderten ihren Tribut von mir und Gezzy machte, wenn es nötig war, einige erstaunliche Schüsse.

„Ich dachte, er würde antreten und seine Double-Tops würden losgehen, aber es ist einfach nicht passiert; ich habe keine Ahnung warum und ich bin dankbar, dass ich gewonnen habe.“

Nathan Aspinall sagte, dass das Erreichen des World Grand Prix-Finales nach seiner Genesung von einer schweren Handgelenksverletzung „so viel bedeutet".

Van Gerwen wird als klarer Favorit in das Finale am Sonntag gehen, während Aspinall der Außenseiter ist, der den Hauptpreis in Höhe von 120.000 £ und den neuen World Grand Prix-Pokal in der Morningside Arena in Leicester gewinnen wird.

Sie können das Finale des World Grand Prix am Sonntag, den 9. Oktober ab 19:30 Uhr in der Sky Sports Arena und im Main Event verfolgen.