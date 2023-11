Halberstadt: Een Toter bij explosie

In de Voigtei in Halberstadt is het am Donnerstagmorgen na de eerste detectie van een explosie van een gasfles. Als iemand eenmaal tot leven is gekomen, zal hij weer verloren gaan. Ermittler sichern Spuren zu Explosion en Brand. De politie houdt rekening met het tijdstip van het arbeidsongeval.

Met een explosie in Halberstadt (district Harz) is er een mensenleven gekomen. De politie is immers trots op haar aanwezigheid in de binnenstad en in een leegstaande omgeving, in de woning in de buurt, aan een matig afwisselende straat in de binnenstad. Nog twee personen gingen verloren, op een dag waren ze verdwaald.

Gasfles werd meegenomen als Ursache of Explosion

Het is immers niet waarschijnlijk dat deze mensen getroffen zullen worden door de personen en de verlorenen. Het was eerst zo dat de angst zich begon te manifesteren. Na de eerste herkenning is een gasfles ontploft en een brand geblust, de inhoud van de brandweer MDR SACHSEN-ANHALT mee. De einsatzkräfte is noch voor Ort. De ermittler is veilig in het huis van de ommuurde Spuren.

Afbeelding: MDR

Het getroffen gebied in de straten van de historische binnenstad wordt na de explosie om 09.20 uur afgesloten. Er was veel politie-ingrijpen. In ieder geval raakte de gebruiker van de ontploffing beschadigd en het grootste deel van de schade werd veroorzaakt door het direct getroffen Fachwerkhaus, waar de politieagent verantwoordelijk zou zijn.

Meer Unfälle in Saksen-Anhalt

dpa, MDR (Fabienne von der Eltz, Susanne Ahrens)