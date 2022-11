Halbe Umlaufbahn in sechs Tagen: Kapsel „Orion“ umkreist den Mond

Die NASA will in den nächsten Jahren wieder Astronauten zum Mond schicken. Zunächst aber wird die unbemannte Raumkapsel „Orion“ für einige Wochen den Mond umkreisen. Es hat jetzt die Umlaufbahn erreicht.

Rund zehn Tage nach dem Start ist die „Orion“-Kapsel der NASA-Mondmission „Artemis 1“ im Orbit um den Mond eingetroffen. Die unbemannte Kapsel habe bei ihrem Testflug wie geplant ihre Triebwerke gezündet und sei in die Umlaufbahn geschwenkt, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. Die Umlaufbahn ist etwa 80,00 Kilometer von der Mondoberfläche entfernt, weshalb „Orion“ für einen halben Umlauf sechs Tage benötigt.

Die Kapsel wird den Mond in der entgegengesetzten Richtung umfliegen, in der der Mond die Erde umkreist. Diese Umlaufbahn hat laut NASA den Vorteil, dass sie sehr stabil ist und „Orion“ auf ihr vergleichsweise wenig Treibstoff verbraucht. Nach monatelanger Verschiebung startete die Mission „Artemis 1“ am 16. November zu einem ersten Teststart. Die Kapsel „Orion“ wurde mit der Rakete „Space Launch System“ vom Kosmodrom Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Vor wenigen Tagen hatte sie sich dem Mond auf etwa 130 Kilometer genähert. So nah soll sie dem Erdtrabanten bei ihrer Testmission nicht noch einmal kommen.

Rund zwei Wochen soll die unbemannte Kapsel unterwegs sein, bevor sie voraussichtlich am 11. Dezember nach rund zwei Millionen Flugkilometern zur Erde zurückkehren wird. Die Mission stand bislang unter keinem guten Stern: Nach Verzögerungen und explodierenden Kosten bei Entwicklung und Bau musste der Start des Tests mehrfach verschoben werden. Mit dem Programm „Artemis“, benannt nach der griechischen Mondgöttin, sollen in den kommenden Jahren wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, darunter erstmals eine Frau und eine nicht-weiße Person.