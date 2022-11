‚Halb [of] Ich bin tot‘: Eine ukrainische Überlebende der Belagerung von Azovstal wartet darauf, ihre Familie wieder zusammenzuführen

Anna Zaitseva und ihr Ehemann Kirilo hatten letzten Winter nur ein paar gestohlene Momente zusammen in einem tiefen, dunklen unterirdischen Unterschlupf.

Diese flüchtigen, ergreifenden Wiedervereinigungen waren vorbei, bevor sie begannen. Sie ereigneten sich inmitten der Kakophonie von Beschuss und erdbebenartigen Luftangriffen, als sich die Schlinge des russischen Militärs um ihre Heimatstadt, die südukrainische Hafenstadt Mariupol, zuzog.

Das junge Paar sah sich nur zweimal für jeweils fünf Minuten während Anna Zaitsevas 65 Tagen in den feuchten Unterständen der weitläufigen Azovstal Iron and Steel Works gefangen war – ein Name und Ort, der heute zum Synonym für den erbitterten Widerstand des Landes gegen die russische Invasion geworden ist.

Die gertenschlanke 26-jährige Französischlehrerin – die auch fast perfekt Englisch beherrscht – floh zusammen mit ihrem drei Monate alten Jungen in die Industriefestung, als sich die Invasion am 24. Februar entfaltete.

Kirilo Zaitsev war Stahlarbeiter und auch einer der Verteidiger des Azovstal-Werks.

Anna Zaitseva hielt ihr Baby in einem Bunker unter dem Azovstal-Stahlwerk am Leben. Ihr Mann, einer der Verteidiger der Fabrik, lebt noch. „Ich weiß nicht, ob er keinen Zugang zu angemessenem Essen, Wasser und Medikamenten hat. Wird er gefoltert oder nicht?‘ (CBC)

Das letzte Mal, dass sich das Paar umarmte, war Mitte März, als die Stadt, in der sie aufgewachsen waren, eingekreist werden sollte.

„[Kirilo] wusste es bereits“, sagte Anna kürzlich in einem Interview mit CBC News.

„Ich habe ihn gefragt, ob ich die Möglichkeit hätte, ihn wiederzusehen. Und er wird einfach schweigen. Er hat mich direkt angesehen, er hat mir gesagt, dass er mich liebt. Und weg war er.“

Ihr Ehemann, Kirilo Zaitsev, wurde im vergangenen Frühjahr bei der Verteidigung des Azovstal-Werks gesehen. (Eingereicht von Anna Zaitseva)

Die Belagerung von Mariupol und der Azovstal-Werke erregte die Aufmerksamkeit der Welt und versetzte die Ukrainer während des anfänglichen russischen Angriffs in Aufruhr. Während die Stadt um das Werk herum zu einer rauchenden Ruine wurde, weigerten sich ihre Verteidiger, sich bis zum 17. Mai zu ergeben.

Ein verwundeter Kirilo Zaitsev wurde in die Gefangenschaft und ein ungewisses Schicksal gebracht.

Als ehemaliger Marinesoldat verließ er das Militär auf Drängen seiner Frau, damit sie eine Familie gründen konnten.

Als sie letzten Winter durch die ersten Raketenangriffe geweckt wurden, die den Beginn der umfassenden Invasion markierten, sagte er seiner jungen Frau, er würde sich dem örtlichen Asow-Regiment anschließen, einer Einheit innerhalb der ukrainischen Nationalgarde, die ihre Anfänge als extreme Rechte hatte, ultranationalistisches Bataillon.

Auf diesem Foto, das vom Azov Special Forces Regiment des Presseamtes der ukrainischen Nationalgarde zur Verfügung gestellt wurde, posiert ein Soldat des Asov Special Forces Regiments, der bei Kämpfen gegen russische Streitkräfte verletzt wurde, am 10. Mai im Azovstal-Stahlwerk in Mariupol für einen Fotografen. (Dmytro (Orest) Kozatsky/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office/The Associated Press)

Anna sagte, ihr Mann habe sich aufgrund seines früheren militärischen Hintergrunds freiwillig gemeldet und die nächstgelegene Einheit ausgewählt.

„Ich hatte sehr gemischte Gefühle, denn aus einer Sicht bin ich stolz darauf, dass er ein Militär ist, aber aus einer anderen Sicht habe ich verstanden, dass ich mit meinem Kind allein sein werde“, sagte sie.

Sie hat seit seiner Gefangennahme nichts mehr von ihm gehört. Sie hat keine Ahnung, wo er ist. In zufälligen Nachrichten von unbekannten Nummern sagt er ihr, dass er sie liebt.

„Ich weiß nicht, ob er keinen Zugang zu Nahrung, Wasser und Medizin hat. Wird er gefoltert oder nicht?“ Sie sagte.

Lebendig begraben

Bevor sie und ihr Sohn Sviatoslav durch einen humanitären Korridor evakuiert wurden, war das Leben im Untergrund des Werks ein Schleier aus Hunger, Kälte und Elend.

Irgendwann ließ der Stress der Belagerung ihre Muttermilch austrocknen; Die Verteidiger der Pflanze bemühten sich, genügend Babynahrung zu finden, um ihr Kind am Leben zu erhalten. Ein direkter Schlag auf ihren Bunker begrub sie darin und ließ die junge Frau mit einer Gehirnerschütterung zurück.

Ein ukrainisches Militärmitglied wartet am 10. Mai im Azovstal Iron and Steel Works-Komplex in Mariupol unter Belagerung. (Dmytro Orest Kozatskyi/Pressedienst des Asowschen Regiments/Reuters)

Als sie aus den tiefen Tunneln kamen, um in einen wartenden Bus einzusteigen, hatte ihr Sohn so viel Zeit unter der Erde verbracht, dass er nicht wusste, was Sonnenlicht ist. Anna musste es ihm erklären.

Aus den Ruinen des Stahlwerks durch einen humanitären Korridor evakuiert und durch ein russisches Filterlager geführt, wurde Anna zur Seite gezogen, weil ihr Mann Mitglied des Asowschen Regiments war. Sie sagte, sie sei gezwungen worden, sich nackt auszuziehen, während drei Beamte des FSB – des Bundessicherheitsdienstes, Nachfolger des KGB – sie abwechselnd auf Neonazi-Tattoo-Symbole untersuchten und sie stundenlang verhörten.

Sviatoslav sagte, sie glaube, dass sie durch die Anwesenheit des Internationalen Roten Kreuzes vor weiterer Demütigung – oder Schlimmerem – bewahrt wurde.

„Das kann ich halbwegs sagen [of] „Ich bin schon tot“, sagte sie. „Er wurde im Azovstal-Werk getötet.“

Die Nachwirkungen der Gehirnerschütterung machen ihr immer noch zu schaffen.

„Du bist in 65 Tagen“, sagte sie. „Ich hatte diesen Gedanken, dass ich tot sein könnte, mein Sohn könnte tot sein. Und definitiv bin ich jetzt ein neuer Mensch.“

Sie sagte, sie frage sich oft, wie die Erfahrung sie verändert habe.

„Vielleicht bin ich stärker“, sagte Sviatoslav. „Aber definitiv jetzt, ich habe diese Kraft in mir, um zu kämpfen, um für die Menschen zu kämpfen, die gerade keine Stimme haben, die sich gerade in Gefangenschaft befinden. Um jetzt für die Kinder zu kämpfen, die mit Gewalt nach Russland gebracht werden.“

Tausende Kinder wurden in den Kellern kriegszerrütteter Städte wie Mariupol gefunden. Manche sind Waisen. Andere wurden von ihren Eltern getrennt.

Ein Junge, der aus Mariupols Azovstal-Werk evakuiert wurde, kommt am 3. Mai in einem Registrierungs- und Verarbeitungsbereich für Binnenvertriebene in Saporischschja an. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Russland behauptet, dass diese Kinder keine Eltern oder Erziehungsberechtigten haben, die sich um sie kümmern, oder dass sie nicht erreichbar sind.

Aber eine Untersuchung von Associated Press ergab, dass russische Beamte ukrainische Kinder ohne Zustimmung nach Russland oder in russische Gebiete abgeschoben haben. AP berichtete, dass russische Beamte diese Kinder belogen haben, indem sie behaupteten, sie würden von ihren Eltern nicht gewollt, sie für Propagandazwecke benutzten und ihnen russische Familien und Staatsbürgerschaften verliehen.

Anna und ihr Sohn Swjatoslaw. (Eingereicht von Anna Zaitseva)

Die Geschichte von Anna Zaitseva ist eine von mehreren, die in der Dokumentation gezeigt werden Freedom on Fire: Der Kampf der Ukraine für die Freiheit, des US-amerikanischen Filmemachers Evgeny Afineevsky.

Der Film ist ein scharfer, düsterer Blick auf die durch den Krieg verursachte humanitäre Krise.

„Früher wussten wir, dass Krieg eine Tragödie und Soldaten ist“, sagte Afneensky. „In diesem Film geht es nicht um Tragödien und Soldaten.

„Es geht um menschliche Geschichten. Es ist eine Mutter, die jede Nacht betet, dass ihr Kind am nächsten Morgen aufwacht und sie am Leben sind. Es ist ein Arzt, der versucht hat, Menschenleben zu retten … Es sind Freiwillige. Es sind Journalisten wie Sie, die es tun Geschichten an der Front liefern.“

Der Dokumentarfilm – der beim Toronto International Film Festival (TIFF) und beim Sicherheitsforum am vergangenen Wochenende in Halifax sowie in New York und Venedig gezeigt wurde – sei ein dringender Aufruf an die Demokratien der Welt, sagte Afneensky.

„Denn wenn wir die Situation vernachlässigen, wie wir die letzten acht Jahre vernachlässigt haben, was passiert dann noch?“ sagte er und bezog sich dabei auf die russische Annexion der Krim im Jahr 2014. „Was kann noch passieren?“