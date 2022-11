Hakeem Jeffries sagt, er habe „in letzter Zeit“ nicht mit Kevin McCarthy gesprochen

CNN

Der New Yorker Abgeordnete Hakeem Jeffries, der bereit ist, Nancy Pelosi als nächster demokratischer Führer im Repräsentantenhaus nachzufolgen, sagte am Sonntag, dass er „in letzter Zeit“ kein Gespräch mit dem GOP-Führer Kevin McCarthy geführt habe, der den Republikaner führen soll -gesteuerte Kammer im nächsten Jahr.

„Ich hatte in letzter Zeit kein Gespräch mit Leader McCarthy“, sagte Jeffries gegenüber Jake Tapper von CNN in „State of the Union“. „Ich glaube, ich habe eine viel herzlichere Beziehung zu Steve Scalise. Freut euch darauf, wann immer und wo immer möglich, Jake, mit der gesamten Repräsentantenhaus-Republikanerkonferenz und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um eine gemeinsame Basis zu finden, um Dinge zu erledigen, damit die Amerikaner im Alltag Fortschritte machen.“

Auf die Frage von Tapper, ob er glaubt, dass McCarthy das Zeug zum Sprecher des Repräsentantenhauses hat, antwortete Jeffries: „Das ist letztendlich eine Entscheidung, die die Republikanische Konferenz des Repräsentantenhauses treffen muss.“

„Er scheint Schwierigkeiten zu haben, auf 218 zu kommen. Mal sehen, was am 3. Januar passiert“, sagte er und bezog sich auf die Anzahl der Stimmen, die der kalifornische Republikaner benötigt, um den Hammer des Sprechers zu schwingen.

Die House Republican Conference stimmte letzte Woche für McCarthy als ihren Vorsitzenden, wobei der kalifornische Republikaner den weit entfernten Herausforderer Rep. Andy Biggs aus Arizona, einen ehemaligen Vorsitzenden des konservativen House Freedom Caucus, abwehrte.

„Es lohnt sich, herausgefordert zu werden, und stellen Sie sicher, dass Ihre Konkurrenz da ist. Aber wir müssen als eine Konferenz arbeiten, denn wenn vier in die eine Richtung stimmen wollen, können vier in die andere stimmen“, sagte McCarthy am Sonntag gegenüber Fox. „Wir müssen uns als Republikaner vereinen und die Verpflichtung verstehen, die wir gegenüber dem amerikanischen Volk eingegangen sind.“

Jeffries sagte gegenüber Tapper, dass die Demokraten bei den Kongressuntersuchungen, die die Partei gegen die Biden-Regierung durchführen will, jede „Übertreibung“ der GOP des Repräsentantenhauses zurückdrängen werden.

„Wir werden die Biden-Regierung und ihre Erfolgsbilanz absolut verteidigen, wenn sie ohne Frage von Menschen angegriffen wird, die versuchen, unsere Regierungsverantwortung zu politisieren“, sagte Jeffries. „Und ich gehe davon aus, dass wir stark und energisch daran beteiligt sein werden, gegen jegliche Bemühungen des extremen republikanischen Flügels der MAGA-Republikaner der Repräsentantenhaus-Republikanerkonferenz vorzugehen.“

Tapper fragte Jeffries, als er zum ersten Mal erfuhr, dass Pelosi vorhatte, von ihrer Führungsrolle zurückzutreten.

„Ich denke, wir alle haben definitiv erfahren, dass sie vorhatte, zurückzutreten, als sie diese Rede im Haus hielt“, sagte Jeffries. „Es war eine historische Rede für die Ewigkeit von einem Redner für die Ewigkeit. Ich fand es so unglaublich gut gemacht.“

Auf die Frage, wie er die Unterstützung der Demokraten für seine Bewerbung um die Führung konsolidieren konnte, beantwortete Jeffries die Frage nicht direkt, sondern sagte: „Mein Fokus, Jake, lag wirklich darauf, die Arbeit, die ich als Caucus-Vorsitzender habe, nach besten Kräften zu erledigen Fähigkeit und versuchen Sie, den Rest für sich selbst zu erledigen.“

Am Sonntagmorgen kandidiert Jeffries, der derzeit als Vorsitzender des House Democratic Caucus fungiert, ohne Gegenkandidaten für die Führung der House Democrats.

Sehen Sie, wer Pelosi als Anführer der Hausdemokraten folgen könnte

Jeffries schlug einen positiven Ton in Bezug auf die Einheit der Partei an, als er nach der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, einer progressiven Demokratin aus New York, gefragt wurde, die kürzlich der New York Times sagte, dass es nach Pelosis Entscheidung, zurückzutreten, „Heilung“ im Caucus geben müsse.

„Ich habe großen Respekt vor Rep. Ocasio-Cortez und jedem einzelnen Mitglied des House Democratic Caucus“, sagte Jeffries. „Die Sache mit uns, Jake, ist, dass wir zwar manchmal laute Gespräche darüber führen können, wie wir Fortschritte für das amerikanische Volk erzielen können, aber was wir gesehen haben, ist, dass unter der Führung von Sprecher Pelosi, Steny Hoyer, Jim Clyburn , wir konnten immer wieder zusammenkommen.“

„Mein Punkt ist, Jake, dass, obwohl die Leute an uns gezweifelt haben und versucht haben, diesen Rahmen von Demokraten in Unordnung zu bringen, wir immer konsequent in der Lage sind, zusammenzukommen, den größten gemeinsamen Nenner zu finden, Dinge für gewöhnliche Amerikaner zu erledigen und Fortschritte zu machen.“ fügte Jeffries hinzu.