Hailey Bieber verleiht ihrem kleinen Schwarzen einen frechen Twist

Hailey Bieber Verleihen Sie dem kleinen Schwarzen einen sexy Touch.

Der Rhode-Gründer trat am 26. Oktober im Sunset Tower in Los Angeles stilvoll auf, um an der phantasievollen Feier von Tiffany & Co. teilzunehmen. In echter Hailey-Manier behielt sie ihre Kleidung klassisch, aber mit einem frechen Twist, und trug ein komplett durchsichtiges langärmliges Kleid, das sie mit schwarzen Dessous kombinierte.

Das Model, das eine Botschafterin der ikonischen Schmuckmarke ist, stattete ihr Saint Laurent-Kleid mit schwarzen Riemchenabsätzen, Schichten aus goldenen Armreifen und einer mit Smaragden verzierten Halskette aus. Sie entschied sich auch für natürlich aussehenden Glamour, trug kaum Make-up und eine mühelos gewellte Frisur.

Alles in allem bewies ihre minimalistische Garderobe das weniger ist mehr.

Während der mit Stars besetzten Veranstaltung posierte Hailey für Fotos mit Euphorie’s Alexa Demi, Halsey und Kim Kardashian. Tatsächlich kam Haileys Begegnung mit Kim nur zwei Tage, nachdem sie Rhode Beautys Vergleich mit SKKN von Kim und angesprochen hatte Kylie Jenner’s gleichnamige Hautpflegelinie.