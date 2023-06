Hailey Bieber sagte „Das tue ich“, um diese große Stilregel zu brechen.

Während die Rhode-Gründerin dafür bekannt ist, mit ihren furchtlosen Modewahlen die Grenzen zu überschreiten, setzte sie noch einen drauf, indem sie ihrer Freundin Weiß gegenüber trug Stephanie Shepard’s Hochzeit. Traditionell gilt das Tragen der Brautfarbe als absolutes Tabu, es sei denn, die Kleiderordnung schreibt vor, dass es in Ordnung ist.

Es ist unklar, ob Stephanie –Kim Kardashianist ehemalige Assistentin – und ihr Ehemann, Plattenproduzent Larry Jackson stimmte Haileys Look vor ihrer Hochzeit am 23. Juni zu. Aber so oder so feierte der Hautpflege-Mogul den großen Tag des Paares in einem weißen Langarmkleid von Fancì Club mit Stehkragen, sexy seitlichen Brustausschnitten und einem gewagten rückenfreien Design. Als Accessoire trug sie zierliche Diamantohrringe und eine flauschige blaue Handtasche.

Was ihren Glamour betrifft? Hailey behielt ihre charakteristische glasierte Donut-Haut bei, fügte aber mit ihrem leuchtend blauen Lidschatten und ihren mohnrosa Wangen einen Farbtupfer hinzu. Sie rundete ihren Look mit zerzausten Wellen und einem tiefen Seitenscheitel ab.