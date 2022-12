Hailey Bieber rockt tief ausgeschnittenes Paillettenkleid für Art Basel Event in Miami – Hollywood Life

Galerie ansehen





Bildquelle: VAEM/BACKGRID

Hailey Bieber, 26, war am Freitagabend ein wunderschöner Anblick. Das Model nahm an einer Art Basel-Party und einem Abendessen in Miami, FL, teil und trug ein ärmelloses, schwarzes, knielanges Paillettenkleid mit tiefem Ausschnitt. Sie kombinierte es mit passenden Riemchenabsätzen und trug eine silberne Halskette und ein passendes Armband, da ihr langes Haar offen und in der Mitte gescheitelt war.

Hailey trug auch eine grüne Handtasche, als sie vor dem Ort der Party an Zuschauern und Kameras vorbeiging. Ihr natürlich aussehendes Make-up war auf den Punkt gebracht und sie wirkte selbstbewusst, als sie sich nach anderen umsah, bevor sie schließlich in ein Fahrzeug stieg. Neben Paparazzi-Fotos teilte Hailey einige ihrer eigenen Instagram-Fotos von der ereignisreichen Nacht sowie Videos, die sie zeigten, wie sie vor einem Spiegel posierte und ihre Haare frisierte.

„Ich liebe dich, Miami“, lautete eine ihrer Bildunterschriften. „Geh schlafen bis Weihnachten“, schrieb sie in der anderen. Es dauerte nicht lange, bis ihre Follower Kommentare zu den Beiträgen teilten. „Wunderschön“, schrieb ein Follower, während ein anderer „UM Wow“ schrieb. Kumpel Kylie JennerSie, die ebenfalls auf der Veranstaltung war, antwortete mit zwei Kommentaren, darunter „Sie ist gewachsen !!! Sie ist sexy !!!!” und „Ja, Hailey, meine sexy kleine Hexe.“

Neben Hailey und Kylie, die zur Party ein schwarzes Kleid mit Ausschnitten trugen, war auch Kylies Freund anwesend Travis Scottder nebenher auftrat 50 Cent, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Serena Williams, und mehr. Kim trug ein schmeichelhaftes schwarzes Crop-Top und eine Lederhose mit spitzen Absätzen, während Khloe ein schwarzes Tanktop und eine Camouflage-Hose anzog. Serena sah in einem weißen Kleid und passenden Absätzen episch aus.

Wenn Hailey nicht bei Solo-Ausflügen begeistert, tut sie dies mit ihrem Ehemann Justin Bieber. Die Lovebirds traten kürzlich Händchen haltend heraus und sahen unglaublich aus. Sie trug ein schulterfreies rotes Pulloverkleid und schwarze Stiefel mit weißen Socken, und er trug einen schwarzen Hoodie, Jeans, weiße Turnschuhe und eine rosa Strickmütze. Sie genossen das Abendessen im Restaurant Nobu in Malibu, Kalifornien, mit einem Freund Kendall Jenner.