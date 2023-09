Hailee Steinfeld erzielt weiterhin Touchdowns in ihrem Liebesleben.

Inmitten ihrer blühenden Romanze mit dem Quarterback der Buffalo Bills Josh AllenDie Rand von Siebzehn Der Star wurde am 17. September im Highmark Stadium in Orchard Park, NY, bei einem Heimspiel gegen die Las Vegas Raiders gesichtet.

Wie auf in den sozialen Medien geteilten Fanfotos zu sehen ist, zog die 26-jährige Hailee ein Bills-Trikot an, als sie sich während des Spiels mit Freunden entspannte, was letztendlich dazu führte, dass Josh sein Team zu einem 38:10-Sieg führte.

Die Sichtung erfolgte fast fünf Monate, nachdem das Duo Liebesgerüchte ausgelöst hatte, als sie in New York City zum Abendessen ausgingen.

Im Juli, Josh, der zuvor mit seiner langjährigen Freundin zusammen war Brittany WilliamsAls er nach seinem Beziehungsstatus gefragt wurde, gab er ein knappes „Kein Kommentar“ ab. Dennoch unternahmen er und Hailee in diesem Monat romantische Ausflüge, zu denen auch ein Kurzurlaub in Mexiko gehörte.

Letzten Monat hatte Josh keine Einwände dagegen, wann Verzeihen Sie meine Meinung Gastgeber Eric Sollenberger bezeichnete Hailee in einer Diskussion über Privatsphäre beim Dating als seine Freundin – insbesondere nach dem Mexiko-Urlaub des NFL-Spielers.