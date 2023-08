Aufgeblasener Märchenprinz mit Schaum vor dem Mund! Zählt ein Kuss auf die Wange als echter Kuss? In der Villa des wütenden Mannes gehen die Meinungen der „Bachelorette“-Kandidaten diesbezüglich weit auseinander.

Halbzeit im rosa „Bachelorette“-Universum: Pünktlich zum Start der vierten Woche feiert man im wunderschönen Phuket Mountain Festival. Die Erkenntnis, dass die Uhr unaufhaltsam tickt und der Großteil der Liebesmannschaft nicht wirklich weiß, wie die Bachelorette wirklich tickt, löst bei manchen Kandidaten Panik aus.

„Die Bachelorette“ auf RTL „Die Bachelorette“ läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL und ist auf RTL+ verfügbar. Die neueste Folge gibt es dort immer eine Woche vor der Ausstrahlung im TV.

Partylöwe Adrian ist so „in Flammen“, dass er alle Risiken ignoriert, wenn er frühmorgens in den Pool springt. Das Ergebnis: eine Platzwunde an der Nase, eine diagnostizierte Gehirnerschütterung und eine Begegnung der besonderen Art: „Alter, die Krankenschwestern…!“ Adrian sabbert vor dem versammelten Team, sein Gesicht ist rot. Das eigentliche Ziel des großen Ganzen scheint für einen Moment verschwunden zu sein.

Kurz nach Adrians ausführlichem Krankenhausbericht stehen die Jungs wieder stramm. Mit fünf neugierigen Vierbeinern an der Leine bittet die Bachelorette Yannick, Markus, Fynn, Ozan und Adrian zum Hundetraining. „Ich möchte sehen, wie fürsorglich, geduldig und einfühlsam die Jungs sind“, erklärt Jenny mit aufgeregtem Blick. Doch die Jungs driften schnell ab und plappern nacheinander über Kopf und Hals.

„Ich hatte nicht den Mumm für einen echten Kuss“

Yannick versucht verzweifelt, die Bachelorette („Ich stehe total auf alles, was bayerisch ist!“) von der „Nordischen Küche“ zu überzeugen. Mucki-Bruder Ozan greift in die Klischee-Kiste und mimt den „strengen Südstaatler“: „Ich möchte nicht, dass meine Frau von anderen Männern angesprochen wird“, sagt er. Doch mit „eifersüchtigen und besitzergreifenden Männern“ kann Jenny nichts anfangen.

Nein, Adrian und Jennifer haben sich nicht wirklich geküsst. (Foto: RTL)

Auch Partylöwe Adrian schießt mit einigen Statements und Ansichten rüber („Ich war bisher nur mit Mädchen zusammen, die mich ficken wollten, ich weiß nicht, ob ich hier zu allem bereit bin“) – und doch scheint die Bachelorette es getan zu haben ein Blick auf den lebhaften Aachener geworfen. Bei der Nachbesprechung des Gruppendates kommen sich Adrian und Jenny etwas näher. Sonnenuntergang, Strand, eine Flasche Wein: Das Date endet mit einem zärtlichen Kuss auf die Wange: „Mir fehlten die Eier für einen richtigen Kuss“, gesteht Adrian grinsend.

Zurück in der Villa berichtet Adrian jedoch von einem „echten Kuss“ – ein Punkt, der später in der Nacht der Rosen für große Aufregung sorgen wird. Doch vorher gibt es noch einen Gruppentermin – dieses Mal mit den Jungs, die nicht beim Hundespaß dabei waren. An Bord eines riesigen Katamarans haben alle Beteiligten viel Spaß auf hoher See.

Zwischendurch bleibt immer Zeit für ein paar kurze Gespräche. So spricht André über seine Haartransplantation. Oliver möchte in einer Beziehung nichts überstürzen. David muss sich anhören, dass die körperliche Anziehung „immer noch ein bisschen fehlt“ – und Gianluca flüstert der Bachelorette ins Ohr, dass sie es nicht cool findet, wenn man noch Kontakt zu seinen Ex-Liaisons hat: „Was vorbei ist, muss sein.“ abgeschlossen“, erklärt Jenny.

„Warum lügst du uns an?“

Am Abend steht die vierte Nacht der Rosen bevor. Was als traditionelle „Full Moon Party“ mit viel Tanz, Musik und Make-up beginnt, endet irgendwann mit frustrierten Gesichtern, stimmungsvernichtenden Reibungen und einem Kussskandal, der zwei mit Testosteron schwangere Männer fast zur Gewalttätigkeit bringt.

Trotz ihres Hahnenkampfs kommen Adrian und Ozan bei der „Bachelorette“ weiter. (Foto: RTL)

Auslöser für den Stimmungsumschwung ist Adrians „Kusslüge“, die zu später Stunde auch Ozan erreicht. Er ist völlig aufgebracht, versteht die Bro-Welt nicht mehr („Warum lügt er uns an und erzählt uns, dass sie sich wirklich geküsst haben?“) und konfrontiert den sichtlich verblüfften Geschichtenerzähler mit seinen aufflackernden Gedanken – und das vor den Augen der geschockten Junggesellin

Wie erwartet reagiert Adrian wütend. Plötzlich stehen sich die beiden Streithähne wild gestikulierend und fauchend gegenüber. „Von mir kriegt er eine Bombe!“ grummelt Adrian. Ozan kontert: „Ein Kuss auf die Wange ist kein richtiger Kuss. Warum lügst du uns an?“ Ozan will es wissen. Schimpfwörter fallen. „Piç Bruder, piç! Du hast mich vor ganz Deutschland gerade richtig erschreckt…!“ Adrian schnappt weiter. Der Schulhofstreit der beiden aufgeblasenen Stierhälse zieht die Stimmung in den Keller. Auch die Bachelorette ist genervt und „enttäuscht“.

„Lass uns noch einmal darüber reden“

Bei so viel Aufregung geht der eigentliche Hauptteil des Abends – das Verteilen der Rosen – fast verloren. Schlimmer noch: Anstatt die beiden Chaosbrüder Adrian und Ozan in die Wüste zu schicken, verabschiedet sich die Bachelorette lieber von Pedro und Oliver. Nicht nur vor den heimischen Bildschirmen häufen sich die Fragezeichen.

Nur einer scheint genau diesen Verlauf auf dem Schirm gehabt zu haben – nämlich derjenige, der am frühen Morgen noch von den Kurven der örtlichen Krankenschwestern schwärmte. Sein Name: Adrian. Als er die letzte Rose des Abends entgegennimmt, flüstert er der Bachelorette ins Ohr: „Ich wusste es!“ Dieses übertriebene Selbstbewusstsein kommt bei der Bachelorette nicht gut an: „Lasst uns noch einmal drüber reden!“ Jenny zischt zurück. Spätestens jetzt sind neben den Flirtspielen auch die Dramaspiele geöffnet!