Robbie Coltrane auf dem Roten Teppich (2008) (imago stock&people / imago stock&people)

Das teilte sein Agent mit. Der Schotte war in den „Harry Potter“-Filmen durch seine Rolle als überdimensionaler Wildhüter „Hagrid“ einem breiten Publikum bekannt geworden. In den 1990er Jahren spielte er in der britischen Krimiserie Just In Case Fitz mit. Coltrane wurde 72 Jahre alt.

