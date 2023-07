Notlandung in Rom: Hagelsturm zerschmettert Flugzeugnase in Mailand

Wenige Minuten nach dem Start geriet ein Passagierflugzeug in Italien in einen Hagelsturm. Den Piloten gelingt trotz mehrerer Einstichlöcher im Flugzeug eine Notlandung auf der Boeing 767. Als wir sicher am Boden ankamen, zeigte sich das volle Ausmaß des Schadens.

Ein Flugzeug der amerikanischen Fluggesellschaft Delta Air Lines geriet am Montag in schwere Turbulenzen. Das Passagierflugzeug startete in Mailand, geriet jedoch nur wenige Minuten nach dem Start in einen Sturm und wurde immer wieder von Hagelkörnern getroffen. Als durch einen Aufprall sogar die Fensterscheibe zum Cockpit zerspringt, beschließen die Piloten, in Rom notzulanden. Das Flugzeug sei dort sicher gelandet, Passagiere seien nicht verletzt worden, berichtet die Fluggesellschaft.

„Der Flug landete sicher und die Passagiere stiegen normal aus. „Das Flugzeug erlitt während des schlechten Wetters einige Schäden, die derzeit von unserem örtlichen Wartungsteam überprüft werden“, heißt es in der Erklärung von Delta Air Lines. Das Flugzeug war tatsächlich auf dem Weg nach New York. Die trockene Erklärung wird den Schadensbildern kaum gerecht: In der Nase des Flugzeugs klafft ein riesiges Loch, der Motor ist beschädigt, ebenso die Tragflächen.