Sturm mit Hagel in Reutlingen © Schulz/SDMG/dpa

Innerhalb kürzester Zeit wird die Reutlinger Innenstadt winterlich sein – mitten im Sommer. Nach einem Hagelsturm türmen sich Hagelkörner auf den Straßen. Der Schaden ist beherrschbar.

2 Minuten Lesezeit

2023-08-05 13:37:00

Es ist Hochsommer in Reutlingen, doch auch am Tag danach liegen noch mehrere Zentimeter Eis in der Innenstadt. Am Freitagnachmittag regneten Hagelkörner innerhalb kürzester Zeit auf die Stadt nahe Stuttgart und verwandelten das Zentrum in eine Winterlandschaft.

Die Hagelkörner türmten sich stellenweise bis zu 30 Zentimeter hoch. Schneepflüge und Radlader drückten den Hagel bei den Räumarbeiten auf eine Höhe von mehr als einem Meter zusammen. Nach Angaben der Behörden wurde niemand verletzt. Doch die Feuerwehr rückte mit rund 290 Einsatzkräften zu mehr als 120 Einsätzen aus.

Heftiger Sturm zieht über Reutlingen! ️ Hagel und Starkregen führten zu Überschwemmungen und Schäden. Laub und 30 cm hoher Hagel verstopften innerhalb weniger Minuten die Entwässerungsschächte und Wasser floss in Tiefgaragen, Keller und Wohngebäude. https://t.co/324East5A8 pic.twitter.com/NiE3vcIzwt — Stadt Reutlingen (@StadtReutlingen) 4. August 2023

„Bei den ersten Einsätzen handelte es sich um Personen, die im Auto eingesperrt waren, weil sie aufgrund des Hagels nicht mehr wegfahren konnten oder sich die Türen nicht mehr öffnen ließen“, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle. Die Feuerwehr schaufelte Autotüren frei und befreite die Menschen. Der Hagel verursachte offenbar keine Schäden an Fahrzeugen oder Gebäuden. Allerdings verstopften die Körner Gullys und Abwasserschächte, sodass Wasser in Tiefgaragen, Keller und Wohngebäude floss, wie eine Sprecherin der Stadt sagte.

Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stufte den Sturm als „nicht außergewöhnlich“ ein. Demnach hatte sich kurz vor Reutlingen eine vergleichsweise kleine Sturmzelle gebildet. Da es sich nur langsam bewegte, prasselte innerhalb kürzester Zeit viel Hagel auf die Stadt nieder. Die Körner hatten einen Durchmesser von bis zu 1,8 Zentimetern.

„Dass es eine Stadt wie Reutlingen trifft, ist nicht üblich“, sagte der DWD-Experte. Wenn der Sturm ein paar Meilen entfernt über das offene Land hinweggefegt wäre, hätte er wahrscheinlich nicht so viel Aufmerksamkeit erregt. Solche Regen- und Hagelmassen würden auf Wiesen und Feldern schneller abfließen als in einer bebauten Stadt.

dpa/bani