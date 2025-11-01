„Wenn die Schule ein Ort sein soll, an dem das Leben gelebt wird, dann muss sie nicht nur Goethe lesen, sondern auch auf einen Haftbefehl hören“, sagte Cengizhan Nas, stellvertretender städtischer Schulsprecher, laut einer Erklärung. Bei dem Haftbefehl handelt es sich um einen Rapper, sein richtiger Name ist Aykut Anhan und er wurde in Offenbach geboren.

Das Hessische Kultusministerium soll laut der städtischen Studierendenvertretung die kulturelle Vielfalt stärker in der Lehre verankern und moderne Analyseformen in die Lehrpläne integrieren. Themen wie Migration, soziale Ungleichheit und Identität sollten nicht nur theoretisch, sondern authentisch und nahbar behandelt werden.