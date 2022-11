Haftbefehl gegen Freund einer Frau aus North Carolina, die im Urlaub in Mexiko tot aufgefunden wurde

CNN

Mexikanische Staatsanwälte haben einen Haftbefehl gegen die Freundin einer Frau aus North Carolina erwirkt, die letzten Monat während eines Urlaubs in Cabo San Lucas, Mexiko, tot aufgefunden wurde.

Das Auslieferungsverfahren für den Verdächtigen im Tod von Shanquella Robinson sei im Gange, sagte der Generalstaatsanwalt der mexikanischen Baja California Sur, Daniel de la Rosa, am Mittwoch gegenüber lokalen Medien.

Robinson, 25, reiste mit College-Freunden von der Winston-Salem State University, als sie tot in einer Ferienwohnung aufgefunden wurde, sagte ihr Vater, Bernard Robinson.

Mexikanische Beamte haben die Verdächtige nicht genannt, aber bestätigt, dass sie eine US-Bürgerin ist, von der angenommen wird, dass sie sich in den Vereinigten Staaten aufhält. Weitere Informationen wurden am Donnerstag erwartet.

Niemand wurde in dem Fall angeklagt, und die Behörden haben die Namen von Robinsons Freunden nicht veröffentlicht. CNN bittet das US-Außenministerium um Stellungnahme.

„Es ist bereits ein Haftbefehl wegen des Verbrechens des Frauenmordes zum Nachteil des Opfers und gegen einen mutmaßlichen, für diese Taten verantwortlichen Freund von ihr ergangen“, sagte die Staatsanwaltschaft.

Der Tod sei nicht auf einen „Streit“ zurückzuführen, sondern auf „eine direkte Aggression dieser Person“, sagte De la Rosa.

„Wir führen bereits alle relevanten Verfahren durch, sowohl die Interpol-Akte als auch das Auslieferungsersuchen“, sagte er.

Robinson habe zuletzt am Morgen des 28. Oktober mit ihrer Mutter Salamondra telefoniert, sagte ihr Vater letzte Woche gegenüber CNN. Am nächsten Tag wurde Shanquella Robinson tot in ihrer Ferienwohnung aufgefunden, teilten US-amerikanische und mexikanische Behörden mit.

Die Todesursache war „schwere Rückenmarksverletzung und Atlasluxation“, was eine Instabilität oder übermäßige Bewegung der obersten Halswirbel ist, heißt es in einer Kopie ihrer Sterbeurkunde, die von der CNN-Tochter WBTV erhalten wurde. Sie sei am 29. Oktober bewusstlos im Wohnzimmer der Mietwohnung aufgefunden worden, heißt es in dem Dokument.

Die Sterbeurkunde stufte Robinsons Tod als „versehentlich oder gewaltsam“ ein und stellte fest, dass die ungefähre Zeit zwischen Verletzung und Tod 15 Minuten betrug.

Das online gepostete Video scheint eine körperliche Auseinandersetzung in einem Raum zwischen Robinson und einer anderen Person zu zeigen. Es ist nicht klar, wann das Video aufgenommen wurde oder ob es den Moment zeigt, in dem sie die tödliche Verletzung erlitt.

Es ist Robinson, der in dem Video zu sehen ist, wie er zu Boden geworfen und auf den Kopf geschlagen wird, bestätigte Bernard Robinson gegenüber CNN.

Es ist unklar, was zu der Auseinandersetzung führte oder wie viele Personen sich zu diesem Zeitpunkt im Raum befanden. Es ist auch unklar, ob jemand versucht hat, einzugreifen.

Das FBI Charlotte Field Office hat eine Untersuchung des Todes von Shanquella Robinson eingeleitet, wie es am Freitag bestätigte.

Ihre Familie habe auf weitere Informationen von ihren Freunden und den mexikanischen Behörden gewartet, sagte ihr Vater vor einer Woche.

„Sie haben mir mein einziges Juwel genommen“, sagte er CNN telefonisch. „Du hast ein großes Loch in mein Herz gerissen. Das Einzige, was ich tun kann, ist, für sie zu kämpfen; Ich kann sie nicht umsonst sterben lassen.“