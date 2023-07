Russland hat am Dienstag den ukrainischen Hafen Odessa mit Raketen und Drohnen angegriffen, einen Tag nachdem es sich aus einem von den Vereinten Nationen unterstützten Abkommen zurückgezogen hatte, Kiew Getreide exportieren zu lassen, und ukrainische Beamte sagten, Moskau versuche, im Osten wieder in die Offensive zu gehen.

Russische Angriffe auf die Häfen der Ukraine folgten einer Zusage Moskaus, Vergeltung für die Explosionen auf der russischen Straßenbrücke zur besetzten Halbinsel Krim zu üben, die am Montag durch Angriffe ukrainischer Seedrohnen außer Gefecht gesetzt worden war.

Kurz nachdem die Brücke am Montag getroffen wurde, zog sich Moskau aus dem ein Jahr alten, von den Vereinten Nationen vermittelten Getreideexportabkommen zurück, ein Schritt, der nach Ansicht der Vereinten Nationen das Risiko birgt, weltweit Hunger zu verursachen.

Die nächtlichen Angriffe Russlands auf die Häfen der Ukraine seien „ein weiterer Beweis dafür, dass der Landesterrorist das Leben von 400 Millionen Menschen in verschiedenen Ländern gefährden will, die von ukrainischen Lebensmittelexporten abhängig sind“, sagte Andriy Yermak, der Chef des ukrainischen Präsidentenstabs, auf Telegram.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe seien sechs Kalibr-Raketen und 31 von 36 Drohnen abgeschossen worden, vor allem über den Küstenregionen Odessa und Mykolajiw im Süden.

Das operative Militärkommando der Südukraine sagte, herabstürzende Trümmer und Druckwellen hätten mehrere Häuser und eine nicht näher bezeichnete Hafeninfrastruktur in Odessa beschädigt, wobei ein älterer Mann in seiner Wohnung verletzt worden sei. Lokale Behörden in Mykolajiw, einem anderen Hafen, berichteten von einem schweren Brand.

Moskau wiederum sagte, es habe einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Krim vereitelt, ohne dass am Boden größere Schäden entstanden seien. Es hieß, auf der Krim-Brücke sei eine einzige Fahrspur für den Straßenverkehr wieder freigegeben worden.

Ohne Deal ist die Durchfahrt durch das Schwarze Meer riskant

Die Ukraine startete letzten Monat eine Gegenoffensive und hat einige Dörfer im Süden und Gebiete rund um die zerstörte Stadt Bachmut im Osten zurückerobert, muss jedoch noch einen größeren Durchbruch über die stark verteidigten russischen Linien hinweg versuchen.

Ukrainische Kommandeure sagten, die russischen Streitkräfte versuchten nun, zur Offensive nördlich von Bachmut in der ukrainischen Region Charkiw zurückzukehren, entlang eines Frontstreifens in einem Gebiet, das letztes Jahr von der Ukraine zurückerobert worden sei.

Der Massengutfrachter TQ Samsun durchquert in den frühen Morgenstunden des Dienstags in Istanbul den Bosporus. Die TQ Samsun mit Mais und Pflanzenöl ist das letzte Getreideschiff, das die Ukraine im Rahmen der Schwarzmeer-Getreideinitiative verlässt. (Chris McGrath/Getty Images)

Der vor einem Jahr von der Türkei und den Vereinten Nationen ausgehandelte Getreideexportvertrag aus dem Schwarzen Meer war einer der wenigen diplomatischen Erfolge des Krieges, da er de facto eine russische Blockade ukrainischer Häfen aufhob und einen globalen Nahrungsmittelnotstand verhinderte.

Die Ukraine und Russland gehören beide zu den weltweit größten Exporteuren von Getreide und anderen Nahrungsmitteln. Sollte ukrainisches Getreide erneut vom Markt blockiert werden, könnten die Preise weltweit in die Höhe schnellen und die ärmsten Länder am härtesten treffen.

Russland sagt, es könne zum Getreideabkommen zurückkehren, aber nur, wenn seine Forderungen nach einer Lockerung der Regeln für seine eigenen Lebensmittel- und Düngemittelexporte erfüllt würden. Westliche Länder nennen dies einen Versuch, Einfluss auf die Nahrungsmittelversorgung zu nehmen, um eine Lockerung der Finanzsanktionen zu erzwingen, die bereits Ausnahmen vorsehen, um Russland den Verkauf von Nahrungsmitteln zu gestatten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montag, dass die Sponsoren des Abkommens, die Türkei und die Vereinten Nationen, der Ukraine weiterhin dabei helfen könnten, einen sicheren Seekorridor aufrechtzuerhalten und Schiffe zu inspizieren.

ANSEHEN | Die Türkei könnte der Schlüssel zur Wiederaufnahme der Getreideinitiative sein: Russland beendet das Getreideabkommen mit der Ukraine, das dazu beigetragen hat, die weltweite Nahrungsmittelknappheit zu verhindern Russland sagt, es werde ein Kriegsabkommen auslaufen lassen, das der Ukraine erlaubt, Getreide über das Schwarze Meer zu exportieren. Nach Angaben der Vereinten Nationen hat die Vereinbarung dazu beigetragen, die Lebensmittelpreise niedrig zu halten und die ärmsten Länder der Welt zu ernähren.

Doch der Kreml warnte am Dienstag, dass Versuche, Getreide ohne Sicherheitsgarantien Russlands aus Schwarzmeerhäfen zu transportieren, Risiken bergen würden.

„Wir sprechen von einem Gebiet, das in der Nähe eines Kriegsgebiets liegt … Ohne entsprechende Sicherheitsgarantien entstehen dort bestimmte Risiken. Wenn also etwas ohne Russland formalisiert wird, sollten diese Risiken berücksichtigt werden“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.

Jeder Versuch, die ukrainischen Getreidelieferungen ohne die Beteiligung Russlands wieder aufzunehmen, würde wahrscheinlich davon abhängen, dass Versicherungsunternehmen sich bereit erklären, eine Deckung zu leisten. Branchenquellen haben Reuters mitgeteilt, dass sie über die Auswirkungen nachdenken.

Langsame Gegenoffensive

Die Gegenoffensive der Ukraine hat in der Nähe von Bachmut und entlang zweier Hauptachsen im Süden nur begrenzte Erfolge erzielt, aber ihre neue Angriffstruppe, die mit neuen westlichen Waffen und Munition im Wert von Milliarden Dollar ausgestattet ist, muss sich der russischen Hauptverteidigungslinie noch stellen.

Kiew sagt, dass es bewusst langsam vorrückt, um hohe Verluste beim Überqueren befestigter, mit Landminen übersäter Verteidigungslinien zu vermeiden, und sich vorerst darauf konzentriert, Russlands Logistik und Führung zu schwächen. In den letzten Tagen erklärten ukrainische Kommandeure auch, sie würden einen Versuch Moskaus abwehren, eine neue eigene Offensive im Nordosten zu starten.

„Seit zwei Tagen in Folge ist der Feind im Kupiansk-Sektor in der Region Charkiw aktiv in der Offensive“, schrieb die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar auf Telegram.

„Wir verteidigen. Es finden heftige Kämpfe statt und die Positionen beider Seiten ändern sich mehrmals täglich dynamisch.“

Arbeiter tragen am Montag Stühle und Schreibtische aus den Klassenzimmern, nachdem über Nacht ein Raketenangriff auf eine Schule in Kostjantyniwka in der ukrainischen Region Donezk verübt wurde. (Paula Bronstein/Getty Images)

Serhiy Cherevatyi, Sprecher der östlichen Streitkräftegruppe der Ukraine, sagte, das russische Militär habe mehr als 100.000 Soldaten und mehr als 900 Panzer in der Region stationiert.

Reuters konnte die Berichte über das Schlachtfeld in der Gegend nicht unabhängig überprüfen.