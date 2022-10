Hafen Hamburg: Tollerort-Geschäftsführer verlässt Unternehmen

Exklusiv



Stand: 30.10.2022 10:00 Uhr

Seit Tagen gibt es Streit um die Einfahrt Chinas in das Hamburger Hafenterminal Tollerort. Nun ist bekannt, dass sein Geschäftsführer in wenigen Tagen gehen wird. Nach Angaben von NDR und WDR Es gibt immer noch Bedenken in der Belegschaft und im Kabinett.

Von Stefan Buchen, NDR, Manuel Bewarder, NDR/WDR, und Florian Flade, WDR

Der Geschäftsführer des Hamburger Containerterminals Tollerort, der wegen chinesischer Kaufinteressen seit mehr als einer Woche im Zentrum eines harten politischen Streits steht, verlässt das Unternehmen Ende Oktober. Entsprechende Informationen aus NDR und WDR bestätigte eine Sprecherin der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA).

Der Geschäftsführer habe „den Wunsch geäußert, eine neue berufliche Position außerhalb der HHLA zu übernehmen“, erklärte die HHLA. Laut Handelsregisterauszug war der 57-Jährige seit Juli 2019 Geschäftsführer des Containerterminals. Warum er den Posten nach gut drei Jahren aufgibt, will die HHLA nicht sagen. „Grundsätzlich äußern wir uns nicht öffentlich zu den Gründen für personelle Veränderungen“, sagte die Unternehmenssprecherin. Er sei „sehr dankbar“ für das, was er in verschiedenen Positionen bei der HHLA geleistet habe.

Massive Kritik am Anfang

Vor wenigen Tagen eskalierte der Streit um die Beteiligung der chinesischen Staatsreederei Cosco am Containerterminal in Tollerort. NDR und WDR Zuvor hatte das Kanzleramt von Olaf Scholz die geplante Beteiligung gegen das Votum der sechs Fachministerien und der EU-Kommission durchsetzen wollen. Die Kritiker befürchteten eine zu starke Abhängigkeit von China.

Da die Ministerien das Verbot gegen das Kanzleramt nicht durchsetzen konnten, beschloss das Kabinett am Mittwoch schließlich, dass die Beteiligung geringer ausfallen werde als ursprünglich geplant. Auch dieses Angebot stößt auf Kritik: Wie NDR und WDR herausgefunden hat, gibt es Bedenken unter anderem innerhalb der HHLA-Belegschaft.

Sorgen auch in der Bundesregierung

Das Auswärtige Amt hat sogar eine Protokollerklärung im Bundeskabinett abgegeben. „Der Erwerb der Anteile am Containerterminal in Tollerort durch die chinesische Staatsreederei Cosco erweitert den strategischen Einfluss Chinas auf die deutsche und europäische Verkehrsinfrastruktur und die Abhängigkeit Deutschlands von China überproportional“, heißt es in dem Blatt NDR und WDR gegenwärtig. Anders als Deutschland erlaubt China keine deutsche Beteiligung an chinesischen Häfen.

Aus dem Auswärtigen Amt von Annalena Baerbock heißt es weiter, China habe deutlich gezeigt, dass es „bereit ist, wirtschaftliche Maßnahmen einzusetzen, um politische Ziele zu erreichen“. Die Übernahme habe „nicht nur eine wirtschaftliche, sondern vor allem eine geopolitische Komponente“, heißt es in der Kritik. „Die Übernahme Chinas würde im Krisenfall die Möglichkeit eröffnen, einen Teil der kritischen Infrastruktur Deutschlands und Europas politisch auszubeuten.“ Die Kritik schloss sich unter anderem Finanzminister Christian Lindner an.

Scholz und die Hafengesellschaft beschwichtigen

Bundeskanzler Scholz, der frühere Hamburger Bürgermeister war, verteidigte den Deal. Er halte die Entscheidung für „die richtige“, sagte die Kanzlerin. Es geht um ein Terminal einer Betreibergesellschaft in einem großen Hafen mit mehreren Betreibergesellschaften, also sehr wenig. Er erklärte, es sei ein berechtigtes Anliegen zu sagen, dass es keinen falschen Einfluss auf die Infrastruktur geben dürfe. „Und das ist in diesem Fall in keiner Weise der Fall“, sagte Scholz.

Auch HHLA-Chefin Angela Titzrath wies Kritik zurück: „Die Zusammenarbeit zwischen HHLA und Cosco schafft keine einseitigen Abhängigkeiten. Im Gegenteil: Sie stärkt die Lieferketten, weil wir sie kontrollieren.“ Bis Ende des Jahres sollen laut Titzrath die Details der Cosco-Beteiligung geklärt werden.

„Wir haben noch bis Ende des Jahres Zeit, um die jetzt vorgelegten Vollzugsbedingungen zu diskutieren, zu verhandeln und abzuschließen“, sagte Titzrath. Ob die chinesische Staatsreederei der reduzierten Beteiligung und den strengeren Auflagen zustimmen wird, ist unklar.

Hamburgs Regierender Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erklärte, die jüngste öffentliche Kritik sei „weitgehend von einer großen Ignoranz gegenüber der Organisation und dem Betrieb des Hamburger Hafens geprägt“.

Bundeskanzlerin besucht China

In der kommenden Woche will die Kanzlerin zu einem geplanten Besuch nach China reisen. CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte den Zeitpunkt – auch mit Blick auf den Hamburger Hafen. Merz sagte der „Augsburger Allgemeinen“, die Kanzlerin glaube offenbar noch immer an die Theorie des Wandels durch Handel.

„Ihm fehlt die Bereitschaft, die Risiken, denen wir ausgesetzt sind, neu zu bewerten“, kritisierte der Unionsfraktionschef. Chinas Anteile an europäischen Häfen geben ihm „einen vollständigen Überblick über die Handelsströme in Europa“. Mit Blick auf Widerstände innerhalb der Ampelregierung sagte Merz: „Die einsame Entscheidung von Scholz war ein schwerer strategischer Fehler.“