Hafen Hamburg – Chinesischer Anteil soll auf 24,9 Prozent sinken

Der Verkauf eines Teils des Terminals Tollerort im Hamburger Hafen an den chinesischen Staatskonzern Cosco ist umstritten. (Picture Alliance / BREUEL-BILD)

Medienberichten zufolge will die Ampelkoalition den Anteil an der Betreibergesellschaft auf 24,9 Prozent begrenzen. Ursprünglich waren 35 Prozent geplant. Damit würde Cosco Einspruchsrechte und eine Position als Geschäftsführer erhalten. Die sechs Bundesministerien, die den Eintritt der Chinesen bisher abgelehnt haben, seien den Berichten zufolge bereit für eine sogenannte „Notlösung“. Mit dem Kompromiss will das Kanzleramt ein Einreiseverbot für Cosco verhindern. Eine endgültige Einigung stehe noch aus, hieß es.

Kritiker warnen vor chinesischem Einfluss auf wichtige Infrastruktur und verweisen unter anderem auf jüngste Erfahrungen mit russischen Gaslieferungen.

Diese Botschaft wurde am 25.10.2022 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.