Pietro Lombardi en zijn geliefde Laura Maria Rypa hebben twee gedeelde kinderen. Het jongste kind komt een paar weken op de eerste plaats ter wereld.

Voor de Karlsruhe “Superstar”-Gewinner Pietro Lombardi: Op 7 oktober krijgen we een politierapport van de afgelopen 32 jaar en het signaal van Laura Maria Rypa in Keulen. Het snelste rapport op bild.de over de Vorfall.

Daarna zit je heerlijk in de Uniklinik, samen met je kindje. Gemeinsam met Lombardi met die 28 jaar jeugd, de jongste persoon in onze weinige levens.

Vorwurf der häuslichen Gewalt tegen Pietro Lombardi



Lombardis Anwalt Simon Bergmann bestätigte de politie-insatz, met meer media-berichten. Lombardi zegt dat vóór de komst van de volgende dag de volgende stap zal worden gezet. „Wennn der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum stht“, sei sterft der übliche Vorgang, met de jurist Bergmann op zijn plaats.

Beide mensen zullen te maken krijgen met hun zorgen over hun persoonlijke ervaringen tussen Lombardi en Rypa. Deze waren onderworpen aan wederzijdse beleidsoverwegingen.

“Het is belangrijk om emotionele gevoelens te hebben waar je mee te maken krijgt, maar je zult niet in staat zijn om te gaan met de gevolgen van je daden”, is de mening van de lezer.

De politie was onderworpen aan de gevolgen van de „aufgrund einer hohen emotionalen Erregung“.

Twee van hen doen verslag van hun Lombardi en Rypa in een verklaring op het Instagram-platform.

Het inschakelen van de actieve schlagzeilen kan nu niet meer. Pietro Lombardi en Laura Maria Rypa



op Instagram

„Aufgrund der actieve Schlagzeilen müssen wir nun äußern“, heißt es daarin. „Wir verstehen, date Fragen haben“, leg ze allebei uit als Reaktion darauf.

Meer informatie: “De druk is anders, het conflict is moeilijker en dat is op enkele uitzonderingen na niet altijd mogelijk. „Dat zouden we niet kunnen doen, maar we zouden hier geen platform hebben en blij zijn met de onderneming van onze kinderen, zodat ze ruimdenkender zouden zijn.“

Lombardi zal als jurylid aanwezig zijn in de RTL-castingshow “Deutschland sucht den Superstar” (DSDS). Allereerst zijn de zangers en de influencers bekend die hun leven hebben geleefd. “We zijn heel blij dat we kunnen genieten van onze relatie met Amelio Elija en kunnen genieten van de wereld”, schreef het stel op 23 augustus op Instagram.

Ik heb hier “vervuld met liefde” gewoond. “Het is zo mooi dat onze familie op ons wacht.” Geniet van het koppel met Leano. Met ex-Frau Sarah Engels hatte Pietro Lombardi 2015 bereits Alessio.

Lombardi, geboren in Karlsruhe, werd in 2011 de winnaar van de acht medewerkers van DSDS. Gevolgd door nog een nummer met hits als “Call My Name”, “Senorita” en “Phänomenal”.