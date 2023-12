Häuptlinge streben nach Einheit, während eine zersplitterte Versammlung der First Nations einen neuen Führer wählt

Anführer der First Nations, die sich diese Woche in Ottawa treffen, um einen neuen nationalen Chef zu wählen, sagen, dass das größte Problem, mit dem die Versammlung der First Nations (AFN) konfrontiert ist, die Notwendigkeit ist, eine zersplitterte Organisation nach Jahren des Aufruhrs zu vereinen, sei es durch Reformen oder durch die Rückkehr zu den Grundlagen, auf denen sie basiert Das AFN wurde gebaut.

Unter den Delegierten, die im Kongresszentrum herumlaufen oder in den Wahlkampfräumen des Westin Hotels ein- und ausschlurfen, taucht ein Thema immer wieder auf – die Notwendigkeit der Einheit.

„Im Moment sind wir gespalten“, sagte Häuptling Jamie Wolfe von der Muskowekwan First Nation in Saskatchewan, als er vor dem Kongresszentrum stand, wo die Debatte über die Resolutionen der Häuptlinge hitzig wurde.

„Und das ist nicht gut, wenn man First Nations ist und alle untereinander kämpfen.“

Die AFN ist eine nationale Interessenvertretung für mehr als 630 Gemeinden im ganzen Land. Die AFN schätzte, dass sich bis Dienstag 400 Chefs und Stellvertreter zur Abstimmung angemeldet hatten.

RoseAnne Archibald, gewählt im Jahr 2021, war die erste weibliche Nationalchefin der AFN und wurde im Juli dieses Jahres die erste Nationalchefin, die offiziell abgewählt wurde.

Diejenigen, die darum wetteifern, sie zu ersetzen, sind Reginald Bellerose, Craig Makinaw, Sheila North (Wikahsko Iskwew), David Pratt, Dean Sayers und Cindy Woodhouse. Der Gewinner muss sich eine Unterstützung von 60 Prozent der registrierten Wähler sichern.

„Wir haben nicht viel Selbstvertrauen“

Wolfe unterstützt den ehemaligen Häuptling seiner Gemeinde, Bellerose, den Zweitplatzierten im Jahr 2021, und sagt, dass Belleroses 17 Jahre als Häuptling von Muskowekwan zeigen, dass er die Versammlung in inhaltlichen Fragen voranbringen könne.

„Er hat unsere Nation vorangebracht, wenn es um wirtschaftliche Entwicklung, Kinderwohl, Bildung, Gesundheit und soziale Entwicklung geht“, sagte Wolfe.

Tara Cutarm, ein Mitglied der Ermineskin Cree Nation in Alberta, setzt sich für die Wahl Makinaws ein. Makinaw ist ein ehemaliger Gemeindevorsteher und ehemaliger AFN-Regionalchef für Alberta.

„Er klopft an diese Türen. Er sitzt an diesen Tischen“, sagte sie.

„Wo andere Nationen dazu nicht in der Lage sind, meldet er sich zu Wort und setzt sich für sie ein.“

Wie andere glaubt Cutarm, dass das Hauptproblem der Versammlung der mangelnde Enthusiasmus unter ihren eigenen Mitgliedern ist.

Ouray Crowfoot, Chef der Siksika Nation in Alberta, sucht jemanden, der die grundlegenden Probleme der AFN behebt. Er unterstützt North, der aus der Bunibonibee Cree Nation in Manitoba stammt.

„Wir haben nicht viel Vertrauen in die Art und Weise, wie die AFN derzeit arbeitet, und wir haben nicht das Gefühl, dass sie uns wirklich repräsentiert“, sagte Crowfoot.

Seine First Nation sei nach Land und Bevölkerung eine der größten in Kanada, sagte er, weshalb er eine Überarbeitung des AFN-Systems mit einem Chef und einer Stimme wünsche. Das System gibt Häuptlingen aus kleinen Gemeinden das gleiche Mitspracherecht wie den großen, was seiner Meinung nach ungerecht ist.

„Wenn es eine gerechte Vertretung gibt, kann die AFN meiner Meinung nach wieder eine beeindruckende Kraft sein, und Sie werden diese Unterstützung erhalten“, sagte er.

Die Delegierten treffen sich im Shaw Center in Ottawa zur AFN-Sonderversammlung der Chefs und zur Wahl des nationalen Chefs. Schätzungsweise 400 Chefs und Stellvertreter waren am Dienstag zur Abstimmung registriert. (Fenn Mayes/CBC)

Rudy Turtle, Chef der Grassy Narrows First Nation in Ontario, neigt zu Pratt, dem ersten Vizechef der Federation of Sovereign Indigenous Nations in Saskatchewan, und Sayers, dem langjährigen Chef der Batchewana First Nation in Ontario.

Turtle beabsichtigt, für jemanden zu stimmen, der sich hinter die First Nations in seiner Region stellt, die sich gegen Bergbau und industrielle Entwicklung auf ihrem Land aussprechen.

„Wir machen uns große Sorgen um die Umwelt. Ich denke, das ist unsere oberste Priorität, aber wahrscheinlich auch Wohn- und Sozialfragen“, sagte Turtle.

Er glaubt nicht, dass die AFN die Hoffnungen erfüllt, die die First Nations in sie gesetzt hatten, als sie 1968 gegründet wurde, um Pierre Trudeaus berüchtigtem Weißbuch-Politikplan zu widerstehen, der darauf abzielte, die First Nations in die kanadische Mainstream-Gesellschaft zu integrieren.

„Ich würde gerne sehen, dass sie sich wieder politisch engagieren und sich für unser Volk einsetzen, insbesondere wenn es um die Verteidigung unserer Rechte geht“, sagte er.

Enges Rennen vorhergesagt

Lynn Acoose, Leiterin von Zagime Anishinabek in Saskatchewan, unterstützt Sayers aufgrund seiner früheren Arbeit im Satzungserneuerungsausschuss der AFN, der mit der Durchführung der von Archibald geforderten Finanzprüfung beauftragt ist.

„Die Basisleute fordern immer Transparenz“, sagte Acoose.

Dylan Whiteduck, Chef von Kitigan Zibi Anishinabeg in Quebec, sagte, er und sein Rat hätten alle Wahlkampfunterlagen gelesen und entschieden, dass Woodhouse die stärkste Plattform habe, aber da es keinen klaren Spitzenreiter gebe, prognostiziere er ein knappes Rennen.

„Ich sage nicht, dass sie eine Kandidatin für den Sieg ist. Sie ist eine starke Kandidatin, und es gibt auch andere starke Kandidaten“, sagte er.

„Ich denke, wir werden am Ende mit drei Leuten dastehen und müssen es herausfinden.“

Interims-Nationalchefin Joanna Bernard spricht am Dienstag auf der Versammlung der Sonderchefs der First Nations. (Fenn Mayes/CBC)

Lance Copegog, Mitglied des Jugendrates der Interessenvertretung Anishinabek Nation in Ontario, glaubt, dass die jüngsten Ereignisse zu Recht Fragen zur Versammlung aufgeworfen haben, sieht aber auch eine Chance, Jugendlichen und Basisbürgern zu zeigen, dass die Organisation tatsächlich wichtig ist.

„Die Jugendleiter von heute sind lautstark und die AFN muss mit ihnen zusammenarbeiten, um mit den Fortschritten Schritt zu halten“, sagte Copegog, der von der Beausoleil First Nation in Ontario stammt.

„Es muss noch viel Arbeit geleistet werden, um das Vertrauen wiederherzustellen und zu zeigen, dass die AFN eine Rolle im Leben der First Nations spielt.“

Die Abstimmung soll am Mittwoch beginnen.