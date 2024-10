Een handelaar uit Italië woonde jarenlang in een kelder en woonde in een woonkamer. Allereerst is dit een Picasso van een miljoen dollar!

Davon zegt man maar: Als je eenmaal een stukje van jezelf hebt gevonden, vind je een cadeau dat je miljoenen oplevert! Een Trödelhändler uit Italië heeft een goede relatie – dat werd immers eerst opgemerkt. Anders dan dat: Sein Sohn hat ihn darauf aufmerksam gemacht.

Het leven van het gezin wordt geleefd in een leefomgeving, maar Picasso is een van de beste experts, die Zeitung Corriere del Mezzogiorno ben Servicedag bericht. Er worden immers miljoenen euro’s geschat. En: Es könnte sogar noch more wert sein! Als we de ervaringen van het werk van de kunstenaar herkennen, worden we erdoor verblind.

Hier is hoe het is, hoe het is:

Schilderij gevonden door rommelhandelaar in kelder is origineel Picasso, beweren experts https://t.co/G8mPDU7x65

Picasso in Italië zegt Liefde voor de Kunsten

Het kunstwerk zelf is een portret van de Franse fotograaf Dora Maar, die leefde van 1907 tot 1997. Zij waren een van de geliefden en muzen van Pablo Picasso (van 1881 tot 1973). De Spaanse kunstenaars leefden 90 jaar en leefden tijdens hun leven meer dan 14.000 werken. De liefde voor de leefomgeving van de Italiaanse familie tussen 1930 en 1936.

Ik heb kleine Picasso’s in de buurt van Zuhause. Zie het zelf!

Dreijähriger begeistert Kunstwelt

Laurent, de “Mini-Picasso”: Bewonder alle kunst hier – en de Europese kinderen! 🎨🖌 We zijn alweer drie jaar verder en de Kunstwelt ligt in zijn schoonheid: Laurent in Beieren. Er zijn kinderen in SWR3land met talent, die wij graag willen vinden. Zie het zelf!

Wie is de Picasso van de Handler in Italië?

Sinds de jaren zestig de woonkamer van de handelaar in de Keller-villa in Capri. Dort fand de zammengerollte Leinwand en geleverd sie mit nach Hause. Seine Ehefrau mag het portret dus nu in de woonkamer hangen. Derschriftzug links oben sagte ihnen nichts: “ Picasso “.

Erst jaren later, als de zoon in de school een mooi beeld krijgt, is er meer van zijn kunstgeschichte leer, kan de familie de grotere schaal in zijn hart dragen. In één interview met De Bewaker uiterlijk van de Sohn:

Als ik meer over de werken van Picasso heb gelezen, zal ik altijd meer over hun Gemälde geschaut en die Unterschriften kunnen leren. Ik ben altijd blij en altijd blij, wie er ook is, maar er is geen begrip. Mich ligt niet los.

Picasso Foundation heeft Gemälde noch nicht anerkannt

Als het gezin eindeloos is, kan de Porträt von Experten untersuchen zu welden, war der Händler het bestorben zijn. Na veel onderzoek en de beste resultaten van een beeldende grafologie is de duidelijkheid duidelijk: het resultaat is een echt origineel. Er is geen behoefte aan de Picasso Foundation in Malaga die authenticiteit erkent – ​​laat Lo Rosso zeggen dat je niet geïnteresseerd bent. Das Gemälde is mittlerweile in eenem Tresor in Mailand verwachten.