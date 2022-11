Händler fliehen aus Kryptomärkten – Bloomberg — RT Business News

Der Zusammenbruch der FTX-Börse hat das Vertrauen der Anleger in Kryptowährungen erschüttert

Im Zuge der FTX-Pleite verlassen Händler Online-Krypto-Handelsplattformen, um ihre Vermögenswerte zu schützen, berichtete Bloomberg am Montag unter Berufung auf Experten.

Das „Wilde-West-Tage“ der Krypto-Märkte sind wieder zurück, da die großen Handelshäuser, die einst davon profitierten, Preisunterschiede auszugleichen, sich zurückziehen, so die Medien.

Die Preise für identische Vermögenswerte weichen Berichten zufolge auf verschiedenen Plattformen voneinander ab. Die Lücke zwischen den Finanzierungsraten identischer Bitcoin-Futures auf Binance und OKEx war so groß wie annualisierte 101 Prozentpunkte und blieb bei mindestens 10 %, verglichen mit meist einstelligen Lücken im letzten Monat.

„Alle gehen in die Berge“ Chief Executive Officer von Pythagoras Investments, Mitchell Dong, sagte gegenüber den Medien und präzisierte, dass die Rückkehr einiger Preisspreads zeige „Dinge, die früher ausgeschlossen waren, sind nicht so ausgeschlossen.“

Dong sagte, dass seine Firma ihre 1 %- und 7 %-Engagements in FTX in ihren marktneutralen bzw. trendfolgenden Fonds abschreibt.

In der Zwischenzeit hat der Kreditfonds Fasanara Digital, der rund 100 Millionen US-Dollar verwaltet, sein Risikoengagement Berichten zufolge auf nahezu Null reduziert.

Händler müssen nun entscheiden, ob sie ihr Engagement in FTX abschreiben oder ein sogenanntes Sidepocket schaffen, das diese Vermögenswerte vom Hauptfonds trennt, erklärte Barnali Biswal, Chief Investment Officer bei Atitlan Asset Management, das einen Fonds betreibt, der auf verschiedene Quants allokiert Manager.









„Die uralten Arbitrage-Strategien werden immer lukrativer“, sagte der ehemalige Geschäftsführer von Goldman Sachs. „Das Ansteckungsrisiko ist jedoch erhöht. Wir gehen also konservativ vor.“ er fügte hinzu.

Laut Chris Taylor, der Krypto-Strategien bei GSA Capital leitet, wird der Untergang einer einst vertrauenswürdigen Börse professionelle Händler dazu bringen, nach Wegen zu suchen, um das Hinterlegen von Sicherheiten auf zentralisierten Plattformen zu vermeiden, indem sie beispielsweise stattdessen Prime Brokerages verwenden. Kurz gesagt, sie werden wollen, dass Krypto mehr wie die Wall Street aussieht, wenn die Börsen dies zulassen, erklärte er.

„Es gab viel mehr Vertrauen in FTX als in Terra/Luna“, Taylor sagte. „Sie sehen jetzt, dass sich einige der großen Akteure nicht vollständig zurückziehen, sondern versuchen, weniger Sicherheiten an zentralisierten Börsen zu haben und mehr über das Kontrahentenrisiko nachzudenken.“

