Hälfte der Fahrzeuge verloren?: USA sehen Moskaus Panzervorrat stark dezimiert

Das Pentagon geht davon aus, dass Russland seit Beginn des Krieges eine beträchtliche Anzahl von Panzern in der Ukraine verloren hat. Wir sprechen von „der Hälfte des Hauptbestandes“.

Nach Schätzungen des US-Verteidigungsministeriums hat die russische Armee im Angriffskrieg gegen die Ukraine bereits die Hälfte ihrer wichtigsten Kampfpanzer verloren. „Wahrscheinlich die Hälfte des Hauptbestands an Panzern der russischen Armee“ wurde „von der Ukraine zerstört oder beschlagnahmt“, sagte Celeste Wallander, Staatssekretärin für internationale Sicherheitsangelegenheiten im US-Verteidigungsministerium, am Freitag.

Auf einer Online-Veranstaltung der Denkfabrik Center for a New American Security machte Wallander keine weiteren Angaben zur Zahl der nach US-Schätzungen beschlagnahmten und zerstörten Panzer.

Die Ukraine wird in den kommenden Wochen Kampfpanzer von mehreren westlichen Verbündeten erhalten. Großbritannien hat Kyiv die Lieferung von Challenger-2-Kampfpanzern im März zugesagt. In einer Koalition mit anderen Ländern will Deutschland bis April ein Bataillon Leopard-2-Panzer in die Ukraine liefern. Die USA haben auch ein Bataillon von 31 Abrams-Kampfpanzern zugesagt. Ihre Lieferung wird jedoch höchstwahrscheinlich viel länger dauern.

Als Antwort auf die westliche Militärhilfe versprach Ex-Kreml-Chef Dmitri Medwedew, Tausende von Panzern zu bauen und zu modernisieren. „Wie wir wissen, hat unser Feind im Ausland um Flugzeuge, Raketen und Panzer gebettelt“, sagte Medwedew, heute stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, bei einem Besuch in einer Panzerfabrik im sibirischen Omsk. „Es ist klar, dass es in diesem Fall für uns selbstverständlich ist, die Produktion verschiedener Arten von Waffen und militärischer Ausrüstung – einschließlich moderner Panzer – zu steigern.“

In Russland gilt seit vergangenem Sommer ein Gesetz, das eine stärkere Ausrichtung der Wirtschaft auf die Bedürfnisse der Armee ermöglicht. Das bedeutet, dass einzelne Sektoren zur Versorgung der Streitkräfte verpflichtet werden können.