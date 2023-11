Häftling mit Fußfessel bei Germersheim geflohen – SWR Aktuell

Die Polizei sucht weiterhin nach dem aus Germersheim geflohenen Häftling Aleksandr Perepelenko. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden verbüßt ​​der 43-Jährige eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes im badischen Bruchsal.

Auch am Mittwoch war ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz, um nach dem entflohenen Gefangenen zu suchen. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim mit. „Wir werden alles tun, um ihn wieder gefangen zu nehmen“, sagte der Sprecher. Es gebe einige Hinweise aus der Öffentlichkeit, bislang habe aber keiner zur Ergreifung des Täters geführt, sagte ein Polizeisprecher in Pforzheim. „Allen Hinweisen wird nachgegangen“, betonte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Pforzheim am Mittwochnachmittag im SWR.

Der Sträfling entkommt während der Hinrichtung

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Pforzheim und der Polizei Germersheim ist der 43 Jahre alte Häftling am Montagnachmittag bei einer geplanten Hinrichtung geflohen. Er war demnach mit zwei Gefängnisbediensteten an einem Baggersee in Germersheim-Sondernheim unterwegs, als er gegen 13 Uhr davonlief. Er flüchtete in einen angrenzenden Wald. Nach Angaben der Polizei trug er eine elektronische Fußfessel.





































Flüchtiger Krimineller: Elektronische Fußfessel im Stadtgebiet gefunden

Die Staatsanwaltschaft berichtet, dass die elektronische Fußfessel kurze Zeit nach der Flucht in der Stadt Germersheim gefunden wurde. Die Polizei suchte am Montagnachmittag in Germersheim zunächst mit einem Großaufgebot nach dem Flüchtigen, auch ein Hubschrauber und eine Hundestaffel waren im Einsatz. Bisher vergeblich.

Keine besondere Gefahr für die Bevölkerung

Die Suche geht nun weiter. Die Ermittler überprüfen einige Orte, an denen sich der verurteilte Mörder aufhalten könnte. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Pforzheim sagte, es gebe derzeit keine Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Bevölkerung. Deshalb wurde die Suche erst nach einem Tag öffentlich gemacht. So etwas ist eine Frage der Überlegung. Mit einer öffentlichen Fahndung wollte man potenzielle Fluchthelfer zunächst nicht verschrecken.

Kontaktieren Sie nicht die gesuchte Person

Dennoch bittet der Sprecher der Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit, nicht mit der gesuchten Person in Kontakt zu treten, wenn sie jemand sieht. Rufen Sie stattdessen sofort den Rettungsdienst an 110 um gewählt zu werden.

Aleksandr Perepelenko wird wie folgt beschrieben: Er ist 1,85 Meter groß, hat eine kräftige und athletische Figur und ist kahl. Bei seiner Flucht soll er ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans sowie grau-rote Sportschuhe getragen haben.



Ein weiteres Fahndungsfoto von Aleksandr Perepelenko





Polizei Baden-Württemberg





Bereits 2012 in Karlsruhe wegen Mordes verurteilt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der 43-Jährige 2012 vom Landgericht Karlsruhe unter anderem wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Für das Gericht war klar, dass der damals 32-Jährige sein Opfer am 7. Januar 2011 von Pforzheim nach Gotha gelockt, gefesselt und geschlagen hatte.

Anschließend fuhren er und eine Mitangeklagte, damals eine 30-jährige Frau, mit dem verletzten 44-jährigen Mann in die Südpfalz. Laut Urteil erdrosselte ihn der inzwischen geflüchtete Mann dort mit einem Gürtel. Anschließend fuhren die beiden Täter mit der Leiche ins Elsass und versteckten sie in einem Gebüsch bei Lauterbourg. Der Mitangeklagte aus Gotha erhielt eine neunjährige Haftstrafe wegen schwerer Körperverletzung, Erpressung und Raub. Wie der Mann fliehen konnte, ist noch unklar.