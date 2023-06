Gläubige Muslime sollten die Pilgerreise nach Mekka und zum Berg Ararat möglichst einmal im Leben absolvieren. Doch für viele wird das im Jahr 2023 zum Problem.

Eine der fünf Säulen des Islam ist die Pilgerfahrt zum Berg Ararat und nach Mekka – der sogenannte Hadsch. Einmal im Leben sollte jeder gesunde Muslim, wenn möglich, diese Reise nach Saudi-Arabien unternehmen. Doch nachdem der Haddsch wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre lang streng eingeschränkt und für Gläubige außerhalb des Landes nahezu unmöglich war, stehen viele Menschen nun vor einem weiteren Problem: Der Zugang zu den heiligen Stätten ist wieder möglich, allerdings sind die Preise für die Pilgerfahrt deutlich höher höher als vor der Pandemie.

Ein Reiseleiter aus Ägypten, wo mehr als 90 Millionen Muslime leben, sagte der BBC: „Die Zahl der Buchungen ist dieses Jahr deutlich zurückgegangen. Für viele Menschen ist es einfach zu teuer.“ Für einen ägyptischen Pilger würde die Reise etwa 4.000 Euro kosten. Etwa doppelt so viel wie zuvor. In Ägypten gibt es jedoch neben dem globalen Problem der Preissteigerungen aufgrund der Corona-Folgen und des Krieges in der Ukraine noch weitreichendere wirtschaftliche Probleme: Das ägyptische Pfund hat seit 2022 rund die Hälfte seines Wertes verloren.

Hadsch: Viele Muslime schockiert über Reisekosten



Die BBC sprach mit einer älteren Ägypterin, die fünf Jahre lang gespart hatte, um sich schließlich für den Hadsch zurückzuziehen. „Alle meine Ersparnisse reichen nicht für die Reise. Als ich die Preisliste sah, war ich schockiert“, sagt sie. Für sie sei die Pilgerreise „ein Traum“, denn „der Haddsch reinigt die Seele.“ So sehen es jedes Jahr rund 1,5 Millionen Pilger. Aufgrund der aktuellen Krise ist es nicht jedem gelungen, diesen Traum zu erfüllen.

Mutig geantwortet Wie wäre die Welt ohne Religion?

Auch in Indonesien, einem der bevölkerungsreichsten, überwiegend muslimischen Länder, traf es viele Menschen hart. Bisher hat die dortige Regierung Haddsch-Reisen mit einem Zuschuss von 60 Prozent gefördert, um diese wichtige Reise allen Gläubigen zu ermöglichen. In diesem Jahr wurde die Unterstützung auf 50 Prozent reduziert. Insgesamt bedeutete dies für jeden einzelnen Pilger aus Indonesien mehr als 500 Euro mehr als im Vorjahr.

Quelle: BBC