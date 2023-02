De Islamitische Republiek vierde zaterdag de 44e verjaardag van de Iraanse revolutie met door de staat georganiseerde bijeenkomsten, toen anti-regeringshackers kort een televisietoespraak van president Ebrahim Raisi onderbraken.

Raisi, wiens hardline-regering geconfronteerd wordt met een van de brutaalste uitdagingen van jonge demonstranten die oproepen tot haar afzetting, deed een beroep op de “bedrogen jongeren” om zich te bekeren, zodat ze gratie kunnen krijgen van de hoogste leider van Iran.

In dat geval zei hij tegen een menigte op het uitgestrekte Azadiplein in Teheran: “het Iraanse volk zal hen met open armen omarmen”.

Zijn live televisietoespraak werd ongeveer een minuut onderbroken op internet, met een logo dat op het scherm verscheen van een groep anti-Iraanse regeringshackers die de naam “Edalate Ali (Justice of Ali)” draagt.

Een stem riep “Dood aan de Islamitische Republiek.”

Landelijke protesten overspoelden Iran na de dood in september van de 22-jarige Mahsa Amini in hechtenis van de moraalpolitie van het land.

Veiligheidstroepen hebben gereageerd met een dodelijk hardhandig optreden tegen de protesten, een van de grootste uitdagingen voor de Islamitische Republiek sinds de revolutie van 1979 een einde maakte aan 2500 jaar monarchie.

Als onderdeel van een amnestie ter gelegenheid van de verjaardag van de revolutie, hebben de Iraanse autoriteiten vrijdag de gevangengenomen dissident Farhad Meysami, die in hongerstaking was, en de Iraans-Franse academicus Fariba Adelkhah vrijgelaten.

Op zondag vaardigde Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei amnestie uit voor een groot aantal gevangenen, waaronder enkele die zijn gearresteerd tijdens recente protesten tegen de regering.

Rechtengroep HRANA zei dat tientallen politieke gevangenen en demonstranten, waaronder een aantal prominente figuren, onder de amnestie waren vrijgelaten, maar dat de exacte voorwaarden voor hun vrijlating niet bekend waren.

Rechtenactivisten hebben op sociale media hun bezorgdheid geuit over het feit dat velen mogelijk gedwongen zijn om toezeggingen te ondertekenen om hun “overtredingen” niet te herhalen voordat ze worden vrijgelaten. Justitie ontkende dat vrijdag.

HRANA zei dat vrijdag 528 demonstranten waren gedood, onder wie 71 minderjarigen. Het zei dat ook 70 veiligheidstroepen van de regering waren gedood. Maar liefst 19.763 demonstranten zouden zijn gearresteerd.

Iraanse leiders en staatsmedia hadden wekenlang opgeroepen tot een sterke opkomst bij de bijeenkomsten van zaterdag als blijk van solidariteit en populariteit in een schijnbare reactie op de protesten.

Op vrijdagavond, de vooravond van het jubileum, toonden de staatsmedia vuurwerk als onderdeel van door de overheid gesponsorde vieringen, en scandeerden mensen “Allahu Akbar! (God is de grootste!).” Velen waren echter te horen schreeuwen “Dood aan de dictator!” en “Dood aan de Islamitische Republiek” op video’s die op sociale media zijn geplaatst.

De posts op sociale media konden niet onafhankelijk worden geverifieerd.

De regeringstelevisie zond zaterdag live beelden uit van de staatsbijeenkomsten in het hele land.

In Teheran werden zelfgemaakte antiballistische raketten, een drone, een anti-onderzeeërkruiser en ander militair materieel tentoongesteld als onderdeel van de festiviteiten.

“Mensen hebben zich gerealiseerd dat het probleem van de vijand niet vrouw, leven of vrijheid is”, zei Raisi in een live televisietoespraak op het Azadi-plein in Teheran, verwijzend naar de kenmerkende slogan van de demonstranten.

“Integendeel, ze willen onze onafhankelijkheid afpakken”, zei hij.

Zijn toespraak werd vaak onderbroken door gezangen van “Death to America” ​​- een kenmerkende slogan bij staatsbijeenkomsten. De menigte scandeerde ook “Dood aan Israël”.

Raisi beschuldigde de “vijanden” van het promoten van “de ergste vorm van vulgariteit, namelijk homoseksualiteit”.

Adelkhah, die sinds 2019 in de gevangenis zat, was een van de zeven Franse staatsburgers die in Iran werden vastgehouden, een factor die de betrekkingen tussen Parijs en Teheran de afgelopen maanden heeft verslechterd.

Ze werd in 2020 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf op beschuldiging van nationale veiligheid. Ze kreeg later huisarrest, maar keerde in januari terug naar de gevangenis. Adelkhah heeft de beschuldigingen ontkend.

Meysami’s vrijlating kwam een ​​week nadat supporters waarschuwden dat hij het risico liep te sterven vanwege zijn hongerstaking. Hij werd in 2018 gearresteerd omdat hij protesteerde tegen het verplicht dragen van de hijab.

Bij de aankondiging van de vrijlating van Adelkhah op vrijdag riep het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken op tot herstel van haar vrijheden, “inclusief terugkeer naar Frankrijk als ze dat wenst.”

“Juridisch wordt haar dossier als voltooid beschouwd en juridisch zou het geen probleem moeten zijn om het land te verlaten, maar deze kwestie moet worden herzien. Dus … het is niet duidelijk hoe lang het zal duren”, zei haar advocaat, Hojjat Kermani.