Hackerrangriffe bij Kreis Vorpommern-Rügen en Firma in Rostock | NDR.de – Nachrichten

Status: 28-11-2023 19:48 uur De Kreisverwaltung Vorpommern-Rügens staat nu open voor meer cybergevaren en zal er niet door worden getroffen.

Het district West-Pommeren-Rügen staat open voor hacking. Alle computersystemen die met internet zijn verbonden, zijn verbonden met de internetsite van internet. Die Kreisverwaltung is momenteel telefonisch bereikbaar. Gedurende de nacht werd het probleem opgelost en waren de speakers aanwezig. Het probleem met het IT-probleem is nog niet opgelost. Laat u informeren door uw politie en uw lokale autoriteiten. De e-mail is niet toegankelijker dan de lokale overheid. De programma’s en diensten zijn niet meer functioneel, maar kunnen nog steeds worden uitgevoerd. Nieuwe informatie uit de regio Vorpommern-Rügen zal beschikbaar zijn op de internetpagina. Ze konden niet worden bijgewerkt, dus spraken ze.

Kijk naar Cyberangriff op Rostocker Unternehmen

Auch das Rostocker Unternehmen Inros Lackner is beledigd door Hackern engriffen be. De inhoud van het projectplanningsbureau op de website met. Davon maakte zich zorgen over alle telefoons en datasystemen van de computer. Deze functies van de Cyberangriffs zijn niet correcter. Inros Lackner heeft plannen voor eigen bouwprojecten in de Bereichen Häfen, Infrastruktur en Energie. Weltweit hat das Unternehmen demnach 700 Mitarbeitende.

Hacker Griffen Landespolizei en

Eerste november waren er internetpagina’s van de Landespolizei Mecklenburg-Vorpommerns Ziel von Hackerangriffen. Getroffen waren de Online Watch en de MV Service Portal. Ze waren snel en gemakkelijk om van te genieten. Ik ben overleden in de jaren dat de transformatie van de stad een integraal onderdeel is geworden van Cyber-Angriffs.

Meer informatie

Het interne ministerie heeft het nut van de relevante aspecten van de toekomst, maar het is nu mogelijk. Dhr

In de wijk Ludwigslust-Parchim sinds ongeveer 3.000 werkdagen. Dhr