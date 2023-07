Peking/Washington

Nach Angaben der US-Regierung konnten mutmaßliche chinesische Hacker bei einem Angriff auf E-Mail-Konten von US-Regierungsbeamten zugreifen. „Ich betone, dass es sich dabei um nicht klassifizierte E-Mail-Konten handelte, sie erhielten also keine geheimen Informationen“, sagte der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, gegenüber CNN.

Sullivan machte keine Hintergrundinformationen zu den Hackern und bestätigte nicht direkt, dass China hinter dem Angriff steckte. Laut Medien brachte US-Außenminister Antony Blinken das Thema bei einem Treffen mit Chinas oberstem Außenpolitiker Wang Yi in Jakarta zur Sprache.

Ministerium hatte „anomale Aktivitäten entdeckt“

Anfang dieser Woche sagte Microsoft, eine Gruppe chinesischer Hacker sei in die E-Mail-Systeme einiger seiner Kunden eingedrungen, um Informationen zu sammeln. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte später, das Ministerium habe „anomale Aktivitäten entdeckt“, nannte jedoch keine Einzelheiten.

Im Mai gab Microsoft bekannt, dass staatlich unterstützte chinesische Hacker ihre Angriffe auf kritische Infrastrukturen in den USA verstärken. Verschiedene Organisationen seien von den Angriffen in Bereichen wie Kommunikation, Fertigung, Versorgung, Transport, Bauwesen, Schifffahrt, Regierung, Informationstechnologie und Bildung betroffen gewesen, hieß es. China wies die Vorwürfe zurück.

Zugriff über Microsoft Cloud-Dienste

Sullivan betonte, dass sich die Hacker über Microsoft-Cloud-Dienste Zugang verschafft hätten. „Wir haben den Angriff erkannt, ihn schnell abgewehrt und nun Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass es sich nicht um eine dauerhafte Schwachstelle handelt.“ Zu Hackerangriffen im Allgemeinen sagte er: „Das ist schon lange so, wir sind regierungsübergreifend mit solchen Dingen konfrontiert.“ In all diesen Fällen habe die US-Regierung Schritte unternommen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, und werde dies auch weiterhin tun, sagte Sullivan. Der Vorfall wird weiter untersucht. Berichten zufolge war das E-Mail-Konto der US-Handelsministerin Gina Raimondo von dem Angriff betroffen.