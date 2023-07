Wenn Sie Heuschnupfen haben, kann der Sommer miserabel sein. Und drinnen zu bleiben hilft nicht unbedingt. Tatsächlich können schlechte Luftqualität und staubige Oberflächen die Symptome verschlimmern.

Es gibt jedoch praktische Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um die Heuschnupfensymptome zu lindern und die Luftqualität in Ihrem Zuhause zu verbessern. Hier erfahren Sie, was zu tun ist.

1. Besorgen Sie sich einen HEPA-Filterstaubsauger oder Roboterstaubsauger

Wenn Sie Heuschnupfen haben, sollten Sie sich einen Staubsauger mit einem HEPA-Filter (High Efficiency Particle Air) besorgen, da dieser effektiv genug ist, um alle Pollen, die auf Ihren Boden gelangt sind, aufzusaugen und zurückzuhalten.

HEPA-Filter müssen 99,95–99,97 % der Partikel mit einer Größe von 3 Mikrometern oder mehr zurückhalten. Das ist nicht nur ein sehr hohes Maß an Staubentfernung, das die Hausstaubmilben aus Ihrer Matratze entfernt, sondern ein HEPA-Filter hält auch den angesammelten Staub zurück und verhindert, dass er zurück in die Luft Ihres Zuhauses geblasen wird.

Um zu sehen, welche Staubsauger mit HEPA-Filter wir empfehlen, werfen Sie einen Blick auf unsere Zusammenfassung der besten Staubsauger, die wir getestet haben.

Bedenken Sie jedoch, dass Sie, wenn Sie sich für einen beutellosen Staubsauger entscheiden, einen Teil des Schmutzes und Staubs, den Sie gerade aufgenommen haben, wieder in Ihren Wohnraum abgeben. Wenn Sie einen beutellosen Reiniger verwenden, sollten Sie ihn idealerweise in einen Außenbehälter entleeren, aber für die meisten Menschen ist das einfach nicht realistisch.

Emma Rowley / Gießerei

Wenn Sie Heuschnupfen haben oder unter einer Stauballergie leiden, sind Staubsauger mit Beutel die bessere Wahl. Sie machen einen großen Unterschied, indem sie Staub einfangen und ihn nach dem Sammeln unter Verschluss halten.

Eine preisgünstige Option in der Tasche ist die Halo-Kapsel, die wir getestet und als eine der besten bewertet haben, die wir getestet haben. Wenn Sie mehr ausgeben können, gibt es eine weitere Option in Form des Samsung Bespoke Jet (lesen Sie unseren Testbericht).

Der Bespoke Jet ist ein beutelloser Staubsauger, der jedoch in einer Dockingstation mit automatischer Entleerung ruht und aufgeladen wird, die den Staubsauger per Saugkraft entleert – und ihn so in ein System mit Beutel verwandelt. Sie müssen den Beutel in der Dockingstation (ungefähr) nur einmal im Monat wechseln und müssen sich daher überhaupt nicht mit Staub herumschlagen.

Der tägliche Betrieb eines Roboterstaubsaugers ist eine weitere gute Möglichkeit, die Staubmenge in der Luft zu minimieren. Planen Sie den Rundgang idealerweise dann ein, wenn Sie nicht zu Hause sind, damit Sie nicht durch aufgewirbelte Pollen und Ablagerungen beeinträchtigt werden. Wenn Sie zu Hause sind, hat sich der verbleibende Staub buchstäblich gelegt.

Wie Staubsauger verfügen auch viele Roboterstaubsauger über HEPA-Filter. Achten Sie daher beim Kauf auf der Liste der Funktionen darauf.

Sie können jetzt auch Roboterstaubsauger mit automatischer Entleerung kaufen, die sich auch selbst in eine Dockingstation entleeren. Eine Reihe davon finden Sie in unserer Übersicht über empfohlene Roboterstaubsauger.

2. Staubsaugen Sie Ihre Heimtextilien

Stoffe, Teppiche, Sofas, Kissen und Matratzen können zu Aufbewahrungsorten für Tierhaare, Pollen, Staub und Hautschuppen werden. Es ist Zeit, sie zu reinigen.

Denken Sie daran, dass jede Reinigung die Heuschnupfensymptome zunächst verschlimmert. Tragen Sie eine Maske oder – noch besser – lassen Sie sich alle Arbeiten, bei denen es um Staub geht, von einer anderen Person übernehmen.

Menschen, die sehr empfindlich auf Staub reagieren, können Anti-Milben-Matratzenbezüge kaufen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie nicht Ihre gesamte Matratze abdecken müssen, können Sie hypoallergene Kissenbezüge kaufen, die vor Schimmel, Hausstaubmilben und vielem mehr schützen.

Für alle anderen dürfte eine gründliche Reinigung aller Polstermöbel einen großen Unterschied für die Luftqualität in Ihrem Zuhause machen. Ihr Bett ist der Ort, an dem Sie die meiste Zeit verbringen, also beginnen Sie dort. Ziehen Sie Ihr Bett aus und saugen Sie Matratze und Kissen ab.

Vorhänge sollten abgenommen und in die Waschmaschine gegeben werden. Gehen Sie dann in Ihr Wohnzimmer und saugen Sie die Kissen auf Ihrem Sofa und Ihren Stühlen ab. Das bringt uns zu unserem nächsten Ratschlag.

3. Reinigen Sie die Filter in Ihren Geräten

Die meisten Ihrer Geräte verfügen über Filter zum Auffangen von Staub und Flusen. Sobald sie verklebt sind, können sie auch weniger effektiv Staub und Schmutz aus der Luft und von Oberflächen rund um Ihr Zuhause entfernen.

Beginnen Sie mit Ihrem Staubsauger. Leeren Sie den Beutel, falls vorhanden, und reinigen Sie den Filter. Neuere Staubsauger verfügen möglicherweise über Staubbehälter, die vollständig entfernt und unter fließendem Wasser ausgewaschen werden können.

Überprüfen Sie als Nächstes die Filter in Ihrem Wäschetrocknerbeliebig Heizungen, Fans, Klimaanlagen oder vorhanden Luftreiniger. Alle diese Geräte können dazu beitragen, die Luft in Ihrem Zuhause zu reinigen.

Und wenn Sie schon dabei sind, können Sie auch die Lüfter reinigen dein PC. Sie wissen, dass Sie es müssen.

Die schlimmste, aber wichtigste Aufgabe haben wir uns für den Schluss aufgehoben: Reinigen Sie Ihren Abluftventilator. Ihre Küche ist die Quelle vieler Luftschadstoffe in Ihrem Zuhause und Sie werden überrascht sein, wie sehr sich Kochen auf die Luftqualität in Ihrem Zuhause auswirkt. Ein sauberer Abluftventilator kann einen großen Unterschied machen.

(Wenn Sie nicht wussten, dass Dunstabzugshauben regelmäßig gereinigt werden müssen, dann steht Ihnen eine besondere Zeit bevor.)

4. Informieren Sie sich über Ihre Luftqualität

Machen Sie es sich zur Gewohnheit, beim ersten Aufwachen den Pollenflug und die Außenluftqualität zu überprüfen. Dadurch erhalten Sie eine Vorstellung davon, ob es ein guter Tag zum Fensteröffnen ist oder nicht.

Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Noch wichtiger ist es, sich über die Luftqualität in Ihrem Zuhause zu informieren. Um mehr darüber zu erfahren, welche Art von Schadstoffen sich in Ihrer Luft zu Hause befinden, werfen Sie einen Blick auf unseren speziellen Erklärer.

Sobald Sie ein gutes Gefühl für die Luftqualität in Ihrem Zuhause haben, können Sie Maßnahmen ergreifen, um sie zu verbessern.

Sie können einen speziellen Monitor kaufen, aber wenn Sie unter Heuschnupfen leiden, können Sie sich genauso gut ein Gerät besorgen, das gleichzeitig Ihre Luft reinigt.

5. Investieren Sie in einen Luftreiniger

Ein Luftreiniger saugt Luft durch einen Filter und zirkuliert die gereinigte Luft dann wieder in Ihren Wohnraum. Dies ist nicht die günstigste Option, da Sie den Luftreiniger nicht nur regelmäßig – und auf jeden Fall an den Tagen, an denen Sie starke Heuschnupfensymptome haben – laufen lassen sollten, was Stromkosten verursacht, sondern Sie auch auf Ersatzfilter angewiesen sind.

Normalerweise müssen diese alle sechs Monate ausgetauscht werden. Einige Filtertypen sind waschbar, aber Kohlefilter, die Gerüche und Gase von Reinigungsmitteln, Kosmetika und mehr auffangen, werden mit der Zeit gesättigt und unwirksam. Es gibt keine andere Wahl, als sie zu ersetzen.

Achten Sie beim Kauf eines Luftreinigers darauf, dass er die richtige Größe für den Raum hat, in dem Sie ihn verwenden möchten. Luftreiniger haben unterschiedliche Clean Air Delivery Rates (CADR). Wenn Sie also einen zu kleinen Luftreiniger in einem großen Raum verwenden, hat er gewonnen Es hat keinen Einfluss auf Ihre Luftqualität.

In unserer Übersicht der besten Luftreiniger, die wir getestet haben, finden Sie alle Informationen, die Sie zum Kauf eines Luftreinigers benötigen, sowie alle von uns empfohlenen Produkte.

Dyson

6. Beginnen Sie mit guten Luftgewohnheiten

Der letzte Schritt zur Linderung Ihrer Heuschnupfensymptome besteht darin, die Luft in Ihrem Zuhause sauber zu halten. Das bedeutet, sich der Luftqualität bewusster zu sein und Ihre Gewohnheiten zu ändern, um sie zu schützen.

Wir haben oben die Gründe besprochen, warum Sie dies tun sollten, aber die Quintessenz ist: Der Abluftventilator ist aus einem bestimmten Grund vorhanden. Schalten Sie es nicht nur beim Kochen ein, sondern auch, wenn Sie Reinigungsmittel verwenden.

Reinigung: Produkte nicht kombinieren und keine Sprays verwenden

Reinigungsmittel, die für sich genommen sicher sind, können in Kombination gefährlich werden. Die meisten Menschen wissen, dass beim Mischen von Bleichmittel und Ammoniak (z. B. Bleichmittel und Toilettenreiniger) giftiges Chloramingas entstehen kann. Aber wussten Sie, dass Bleichmittel und Essig eine weitere Kombination sind, die Sie vermeiden sollten? Mischen Sie beides und Sie erhalten giftiges Chlorgas.

Auch Produkte, die unbedenklich anzuwenden sind, können beim Einatmen negative Auswirkungen haben. Deshalb empfiehlt es sich, auf Reinigungssprays zu verzichten und stattdessen Flüssigkeiten zu verwenden. Die langfristige Verwendung von Sprühreinigern ist mit einer erhöhten Inzidenz von neu auftretendem Asthma und anderen Atemwegserkrankungen verbunden; Regelmäßiges Einatmen von Bleichmittel wird mit Lungenerkrankungen in Verbindung gebracht.

Übertreibe es nicht mit duftenden Sachen

Plug-in-Lufterfrischer und Duftkerzen – insbesondere solche aus Paraffin – Geben Sie beim Erhitzen Chemikalien in die Luft ab, die Ihre Atmung beeinträchtigen können.

Es sind nicht nur die Zutaten, die darin enthalten sind, die das Problem darstellen. Beispielsweise kann Limonen, das zur Herstellung von Zitrusdüften verwendet wird, beim Verbrennen Formaldehyd erzeugen.

Gibt es genug dieser Schadstoffe, um tatsächlich Schaden anzurichten? Die British Lung Foundation sagt, dass Kerzen, wenn sie gelegentlich verwendet werden, „wahrscheinlich kein großes Gesundheitsrisiko darstellen“, aber die allgemeine Empfehlung lautet, sie nicht jeden Tag und nur in gut belüfteten Räumen anzuzünden. Weihrauch sollte noch sparsamer verwendet werden, da es starke Hinweise darauf gibt, dass sein Gebrauch mit Lungenerkrankungen in Zusammenhang steht.

