Habecks Rede zum Krieg in Israel

Robert Habeck in seiner Videoansprache am Mittwoch. © Screenshot: twitter.com/BMWI

Vizekanzler Robert Habeck äußert sich in einer Videoansprache zum Krieg in Israel und zum Antisemitismus. Die klaren Worte befeuern auch die Kritik an Kanzler Scholz.

Berlin – Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat am Mittwoch (1. November) einen mehr als neunminütigen Videoappell zu den Spannungen rund um den Krieg in Israel veröffentlicht – und mit seiner Rede ein Plädoyer für die Unterstützung Deutschlands für Israel, dagegen Antisemitismus aller Art, aber auch für Religionsfreiheit.

Er wolle die hitzige Debatte „entwirren“, erklärte Habeck in dem auf X (ehemals Twitter) veröffentlichten Clip. Vieles werde „zu schnell durcheinander gebracht“. Der Stil des Videos erinnerte an eine Rede einer Regierung oder eines Staatsoberhauptes. In den Kommentaren gab es Lob für „klare Worte“, aber auch Kritik an den offenbar als weniger klar empfundenen Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Vor allem von rechtsextremen Seiten gab es offenbar negative Reaktionen.

Habecks Rede mit Appell: Antisemitismus-Warnung an Muslime, Rechtsextremisten, Linke

In seiner Rede wandte sich Habeck gegen Antisemitismus jeglicher Art – er nahm Muslime, Deutsche und mit der „Politischen Linken“ auch eine traditionelle Wählergruppe der Grünen zur Rede. Gleichzeitig erläuterte er, warum die Terrorgruppe Hamas keineswegs als „Freiheitsbewegung“ angesehen werden könne. Das Video wurde innerhalb weniger Stunden mehr als 1,5 Millionen Mal angesehen.

Die besondere Beziehung Deutschlands zu Israel ergebe sich „aus unserer historischen Verantwortung“, betonte der Vizekanzler. „Es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa zerstören wollte“, erinnert sich Habeck. Die Gründung Israels war ein Sicherheitsversprechen für die Juden nach dem Holocaust. Deutschland sei verpflichtet zu helfen, „damit dieses Versprechen erfüllt werden kann“.

Ebenso wichtig ist es, sicherzustellen, dass Juden in Deutschland frei und sicher leben können. Die Angst, Religion nicht mehr offen zeigen zu können, ist inzwischen zurückgekehrt. Mitglieder der Frankfurter Jüdischen Gemeinde erzählten ihm in einem „schmerzhaften Gespräch“, „dass ihre Kinder Angst haben, zur Schule zu gehen, dass sie nicht mehr in Sportvereine gehen, dass sie auf Anraten ihrer Eltern die Halskette mit dem Davidstern zurücklassen.“ zu Hause.“ .

„Wir haben in unserer Debattenkultur sicherlich oft zu viel Empörung, aber hier können wir nicht genug empört sein“, so Habeck weiter. Antisemitismus sollte in keiner Form toleriert werden. Der Grünen-Politiker sprach offenbar mehrere Adressaten seines Aufrufs an: darunter auch muslimische Verbände.

Habeck warnt in seiner Rede vor Judenhass: Folgen für Deutsche, Ausländer und Asylbewerber

Nicht alle distanzierten sich deutlich genug vom Vorgehen der Hamas. Habeck betonte, dass Muslime in Deutschland ein Recht auf Schutz vor rechtsextremer Gewalt hätten. Sie müssten sich nun aber auch „klar vom Antisemitismus distanzieren, um ihren eigenen Anspruch auf Toleranz nicht zu untergraben“.

„Unsere Verfassung schützt und gibt Rechte, aber sie erlegt Pflichten auf“, sagte Habeck. Für religiöse Intoleranz gibt es keinen Platz: „Das Verbrennen israelischer Flaggen ist eine Straftat, ebenso wie die Lobpreisung des Terrors der Hamas.“ Wer Deutscher ist, muss sich dafür vor Gericht verantworten; Auch wer kein Deutscher ist, riskiert den Verlust seines Aufenthaltstitels. „Wer noch keine Aufenthaltserlaubnis hat, stellt einen Abschiebungsgrund dar“, stellte der Vizekanzler klar.

Neben dem islamistischen Antisemitismus gebe es in Deutschland auch einen „verfestigten Antisemitismus“. Rechtsextremisten hielten sich nur aus „rein taktischen Gründen zurück, um Hass gegen Muslime schüren zu können“. Habeck ordnete auch die Haltung des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein. Putin lässt sich mit Vertretern der Hamas und Irans fotografieren – und beklagt zivile Opfer im Gazastreifen, während er in der Ukraine zivile Opfer verursacht.

Habeck äußert sich in einer Videoansprache deutlich: Kritik auch an der Linken und an Thunberg

Zugleich berücksichtigte Habeck eine mögliche Zielgruppe der Grünen. Auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken gebe Anlass zur Sorge – selbst unter jungen „Aktivisten“, betonte er. Vermutlich in Anlehnung unter anderem an Fridays-For-Future-Gründerin Greta Thunberg. „Antikolonialismus darf nicht zu Antisemitismus führen“, sagte Habeck und fügte hinzu, dass dem Narrativ vom „großen Widerstand“ Misstrauen geboten sei. Er lobte die Ablehnung der Position Thunbergs durch die deutsche FFF. „Hamas ist eine mörderische Terrorgruppe, die für die Vernichtung des Staates Israel und den Tod aller Juden kämpft“, warnte Habeck vor „beidseitigen Argumenten“.

Natürlich muss sich Israel an internationales Recht und internationale Standards halten. Aber der Unterschied ist: Wer würde jemals solche Erwartungen an die Hamas formulieren?

Der Vizekanzler entgegnete auch der Kritik an der Lage und den Gesetzen Deutschlands. Kritik an Israel sei „selbstverständlich erlaubt“, verboten sei es aber nicht, sich für die Rechte der Palästinenser einzusetzen. Gewalt gegen Juden zu feiern ist verboten. „Ja, das Leben in Gaza ist ein Leben in Perspektivlosigkeit und Armut“, räumte Habeck ein und fügte hinzu, das Leid der Zivilbevölkerung sei „eine schreckliche Tatsache“. Gemeinsam mit den USA wird Israel immer wieder klar gemacht, dass der Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg in Israel von zentraler Bedeutung ist. Nichts davon rechtfertigt Antisemitismus.

Habeck warnt in seiner Rede: Hamas will keine Versöhnung, sondern die Auslöschung Israels

„Es war die Hamas, die Kinder, Eltern und Großeltern in ihren Häusern brutal ermordete. Deren Kämpfer Leichen verstümmelten, Menschen entführten und sie unter Lachen öffentlicher Demütigung aussetzten. „Es sind Berichte puren Grauens – und trotzdem wird die Hamas als Freiheitsbewegung gefeiert?“ fragte Habeck rhetorisch. Eine solche Umkehrung der Tatsachen kann nicht aufrechterhalten werden. Hamas will wie Iran die Aussicht auf ein friedliches Zusammenleben zerstören. Hamas will keine Versöhnung mit Israel, sondern die Vernichtung Israels.

„Danke“ von Kommentatoren war am Mittwoch unter dem Beitrag mehrfach zu lesen – unter anderem vom schleswig-holsteinischen FDP-Landtagsabgeordneten Dennys Bornhoeft. Auch der Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Thorsten Alsleben, lobte „das Beste, was ich bisher von der Bundesregierung gehört habe“. Ähnliche Aussagen hätte er sich von Scholz oder Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) gewünscht. „Warum kommt so eine Rede nicht von der Kanzlerin?“ sagte ein anderer Benutzerkommentar. (fn)