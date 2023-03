Belo Horizonte (dpa) – De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck wil een nieuwe dageraad in de Duits-Braziliaanse betrekkingen tot stand brengen. “Brazilië heeft na de verkiezingen een duidelijke toezegging gedaan om duurzaamheid, maar ook democratie, rechtsstaat en mensenrechten bovenaan de politieke agenda te plaatsen”, zei hij tijdens een persconferentie met vicepresident Geraldo Alckmin tijdens de Duitse verkiezingen. -Braziliaanse Economische Bijeenkomst. Habeck had het eerder over een “groene brug” over de Atlantische Oceaan en zei dat Brazilië al sterk is op het gebied van hernieuwbare energie en een groot potentieel heeft als het gaat om de productie van waterstof.