Habeck wendet sich mit einer bewegenden Videobotschaft über Israel an die Bürger

Vizekanzler Robert Habeck hat den Antisemitismus in Deutschland in seinen verschiedenen Formen scharf verurteilt.

„Antisemitismus sollte in keiner Form und in keiner Form toleriert werden. Der Das Ausmaß der islamistischen Demonstrationen in Berlin und anderen Städten Deutschlands ist inakzeptabel Und es braucht eine harte politische Antwort“, sagte der Grünen-Politiker und Wirtschaftsminister in einem am Mittwoch von seinem Ministerium veröffentlichten Video bei X (ehemals Twitter) verbreiten.

Es braucht auch eine Antwort der muslimischen Verbände in Deutschlandsagte Habeck. Einige distanzierten sich deutlich vom Vorgehen der Hamas und dem Antisemitismus. „Aber nicht alle, und einige sind zu zögerlich und ich denke, insgesamt sind es zu wenige.“

Der In Deutschland lebende Muslime haben ein Recht auf Schutz vor rechtsextremer Gewalt. „Und das müssen sie jetzt auch wieder gutmachen, wenn Juden angegriffen werden“, sagte Habeck.

Sie müssen sich klar vom Antisemitismus distanzieren, um ihren eigenen Anspruch auf Toleranz nicht zu untergraben. „In Deutschland gibt es keinen Platz für religiöse Intoleranz.“

Habeck fordert ein konsequentes Vorgehen gegen Straftaten

Das Verbrennen israelischer Flaggen ist eine Straftat, ebenso wie das Loben der Aktionen der Hamas.

„Jeder, der Deutscher ist, muss sich dafür vor Gericht verantworten, und jeder, der kein Deutscher ist, muss sich dafür verantworten.“ riskiert auch seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keine Aufenthaltserlaubnis hat, stellt einen Abschiebungsgrund dar“, sagte der Vizekanzler.

Der Islamistischer Antisemitismus sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch in Deutschland einen tief verwurzelten Antisemitismus gibt, Auch wenn sich Rechtsextremisten mittlerweile aus taktischen Gründen zurückhalten, um Hass gegen Muslime schüren zu können, sagte Habeck.

Die Reaktionen auf Habecks Rede waren überwiegend positiv

Habecks Video erregte Aufmerksamkeit in den Medien und in sozialen Netzwerken, insbesondere auf der X-Plattform breite Resonanz mit vielen positiven Reaktionen. Das gesamte, knapp zehnminütige Video des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz wurde bereits zehntausende Male über X geteilt und tausende Male kommentiert.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, begrüßte Habecks Video. Am Donnerstag erklärte er im RTL/ntv „Early Start“ „eine so klare und meiner Meinung nach ausgewogene Aussage, die auch die Anliegen der Palästinenser berücksichtigt, berechtigte Anliegen der Palästinenser werden ausdrücklich erwähnt„So etwas habe ich in den letzten Wochen nicht gesehen.“

In diesem Format und Stil ist es „die Ausnahme“. Schuster lobte es weiter „klares Bekenntnis zur deutschen Staatsräson“ und „die Konsequenzen für diejenigen aufzeigen, die es nicht akzeptieren wollen“. Und weiter: „Ich hoffe, dass es vielleicht auch ein wenig in die Sprache übersetzt wird.“

Habecks Videobotschaft wurde inzwischen von X-Nutzern mit automatischen Übersetzungsprogrammen übersetzt in verschiedenen Sprachen übersetzt. Habecks Rede kann jetzt in sozialen Netzwerken mit englischen, italienischen oder anderen Untertiteln angesehen werden.

Der Stellvertreter CDU-Vorsitzende Karin Prien schrieb so etwas wie: „Jetzt zum zweiten Mal nach dem 7. Oktober Robert Habeck trifft den richtigen Ton wie kein anderer in dieser Bundesregierung. Ein starker, notwendiger Auftritt.“

Lob gab es auch vom ehemaligen CDU-Vorsitzenden und Ex-Ministerpräsidenten von NRW, Armin Laschet. „Das ist die notwendige, argumentativ starke und fundierte innen- und außenpolitische Haltung für Deutschland, die über alle Parteigrenzen hinweg gut dazugehört.“ müssen unterstützt werden„Schrieb Laschet über X.

„Stark“ fasste er es zusammen Militärexperte und Politikprofessor an der Universität der Bundeswehr, Carlo Masalaam Mittwochabend auf X. Bestsellerautor und Finanzexperte Marc Friedrich schrieb über Twitter „Richtige Worte von der falschen Person. So etwas muss von Scholz oder Steinmeier kommen.“

Der Hamburger Landesrabbiner Shlomo Bistritzky kommentierte Habecks Rede: „Nochmals vielen Dank, lieber Minister Habeck, wir bleiben hier in Deutschland.“ Lob gab es auch über was viele von uns seit Jahren von einem Bundespolitiker zum Thema muslimischer Judenhass erhofft hatten.“

Habeck sieht auch Antisemitismus auf der linken Seite

Habeck wandte sich in seinem Video auch an diejenigen, die gehören sicherlich zum Wahlklientel der Grünen – und sparte nicht mit Kritik.

„Ich mache mir aber auch Sorgen wegen des Antisemitismus in Teilen der politischen Linkenund leider auch unter jungen Aktivisten“, sagte Habeck und spielte damit wohl auf Fridays For Future-Gründerin Greta Thunberg an.

„Antikolonialismus darf nicht zu Antisemitismus führen“, betont der Minister. Andererseits lobt er die Distanzierung des deutschen Teils von Fridays For Future.

„Hamas ist eine mörderische Terrorgruppe, die für die Auslöschung des Staates Israel und den Tod aller Juden kämpft“, sagt der Grünen-Politiker. Der Tod und das Leid, das über die Menschen im Gazastreifen kommt, sind schrecklich. „Systematische Gewalt gegen Juden Dies kann jedoch nicht legitimiert werden“, sagte der Vizekanzler.

Vor dem Hintergrund des Vorgehens der Hamas ist es eins „Umkehrung der Tatsachen“, um Hamas als Freiheitsbewegung darzustellensagte Habeck.

Erst am Mittwochabend hatte Baerbock im „ZDF“ über die Enthaltung Deutschlands bei der Gaza-Resolution in der UN-Generalversammlung gesprochen „Es gibt keine 100-prozentigen Wahrheiten. Es gibt keine einheitliche Sichtweise.“ verteidigt. Zu einem „Lauffeuer“ in der Region dürfe es nicht kommen, erklärte Baerbock.

Anders als Habeck nun waren die Reaktionen auf Baerbocks Interview eher negativ. Ist in Scharf auf zwei Arten: Schon die Die deutsche Enthaltung in der UN-Generalversammlung hatte zu Widersprüchen innerhalb der Koalition geführtbei der FDP.

Außenministerin Annalena Baerbock spricht während der Nahostdebatte im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. © imago/photothek/IMAGO/Thomas Koehler

Im Nahostkrieg muss sich die Bundesregierung um ein einheitliches Bild bemühen. Hinzu kommt noch das Baerbock und Habeck als mögliche Kanzlerkandidaten der Grünen für die Bundestagswahl 2025 Bewerben Sie sich und holen Sie sich hier eins parteiinterner Wettbewerb Lieferung.

UN-Resolution zu Gewalt im Nahen Osten ist „keine gute Resolution“

Angesprochen auf die deutsche Enthaltung erklärte Habeck am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“, dass die Die Bundesregierung ist sich hierin einig. Die Enthaltung bedeutet nicht, dass Deutschland sich raushalten will, sondern im Gegenteil, dass es bei der Lösungsfindung mithelfen will.

Habeck selbst kritisierte die Resolution der UN-Generalversammlung zur Eskalation der Gewalt zwischen Israel und Palästinensern. Israels Partner wie Deutschland und die USA hätten immer wieder an die israelische Regierung appelliert, zivile Opfer zu vermeiden, und das sei auch richtig, sagte der Grünen-Politiker bei „Markus Lanz“. Aber es ist Es ist völlig unsinnig, die Hamas aufzufordern, zivile Opfer zu vermeiden. „Denn das Ziel der Hamas ist es, zivile Opfer zu produzieren.“

Sei es Es ist schlecht, zwischen den Opfern zu unterscheiden. Aber sei es ein Unterschied auf politischer Ebene, dass es der Hamas darum ging, „Menschen abzuschlachten“ sagte Habeck. „Und Daher ist es keine gute Lösung, weil es nicht politisch ist. Es dringt ein und benennt das politische Problem nicht.“

Habeck sagte zu dem Beschluss: „Natürlich ist es aus humanitärer Sicht wirklich großartigWenn Sie sagen: „Ich bin dafür, dass alle Menschen gut miteinander auskommen und sich gegenseitig lieben.“ Auf den Ukraine-Krieg angewendet Bedeutet das, die Unterstützer der Ukraine zum Frieden aufzurufen, ohne Putin zu erwähnen? „Wer hat diesen Krieg begonnen?“ Eine solche Haltung gegenüber der Ukraine sei inakzeptabel, sagte Habeck.

Allerdings stimmt er dem zu Ich muss auch schauen, wie die andere Seite denktum im aktuellen Konflikt irgendwie voranzukommen. (dpa, dfs, tsp)