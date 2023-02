Habeck und Baerbock nicht dabei: Nur eines von 15 Ministerien fährt mit Tempolimit

Gerade in der Verkehrspolitik liegen sich Grüne und FDP uneins. In der Theorie. In der Praxis sehen die prominentesten Regierungsmitglieder der Öko-Partei kein freiwilliges Tempolimit für Dienstreisen vor. Nur jedes 15. Ministerium nimmt jemals den Fuß vom Gas.

Gegen das Klimaproblem im Verkehr helfen nicht Meinungen, sondern Taten. Allerdings hat nur eines von insgesamt 15 Bundesministerien ein Tempolimit für Dienstreisen verhängt, um die Umwelt von schädlichen CO2-Emissionen zu entlasten. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Jan Korte hervor.

Laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) halten sich nur das Bundesumweltministerium unter Leitung von Referatsleiterin Steffi Lemke von der Grünen und das nachgeordnete Umweltbundesamt an eine Höchstgeschwindigkeit für Dienstreisen. Wie es in der Antwort heißt, hält das Bundesumweltministerium seit August 2022 an einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf Dienstreisen fest. Auf Autobahnen hat das Umweltbundesamt seit November vergangenen Jahres eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h festgelegt 80 km/h auf Bundesstraßen und 30 km/h innerorts, „wenn der Verkehrsfluss es nicht verhindert“.

Innenministerium: Tempolimit nicht verpflichtend

Das Innenministerium teilte mit, dass die mögliche CO2-Einsparung eines kabinettsübergreifenden Tempolimits „bisher nicht durchführbar“ sei. Was einer Bilanz im Wege stand, verriet Innenministerin Nancy Faeser nicht. Stattdessen verweist die Antwort pauschal darauf, dass „mit Blick auf das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung“ bei Dienstreisen „eine Pflicht zur kraftstoff- und damit CO2-sparenden Fahrweise“ bestehe. „Eine explizite Anordnung einer Höchstgeschwindigkeit für Dienstreisen durch die anderen Ministerien und deren nachgeordneten Behörden gibt es nicht“, heißt es in dem Bericht weiter. Eine Ausnahme macht laut Mitteilung der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, der seit Herbst 2022 eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h für Dienstreisen anordnet.

„Wer davon überzeugt ist, dass ein Tempolimit in der Energie- und Klimakrise richtig ist, wird sich von der FDP nicht ausbremsen lassen“, kritisierte Jan Korte, Erster Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Bundestag, die Haltung der SPD und die Grünen. „Elf Minister von SPD und Grünen könnten mit einem freiwilligen Tempolimit vorgehen, um zu zeigen, wie es funktioniert“, sagte Korte dem RND. Diesem Vorbild wird nur das Umweltministerium gerecht.

„Grüne Doppelmoral“

Korte bezeichnete es als „Höhepunkt grüner Doppelmoral“, dass der grüne Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, „eine bundesweite Werbekampagne zum Energiesparen macht, aber selbst kein freiwilliges Tempolimit vorsieht Ministerium“. „Warum sollte sich irgendjemand in der Bevölkerung einschränken, wenn die Bundesregierung genau das Gegenteil tut?“ fragte Korte und fügte hinzu, die FDP werde weder Habeck noch Bundeskanzler Olaf Scholz oder der grünen Außenministerin Annalena Baerbock „ein Tempolimit im eigenen Laden“ verbieten.

Die FDP lehnt ein Tempolimit grundsätzlich ab. Zuletzt sind Befürworter eines Tempolimits mit einer Verfassungsbeschwerde vor Gericht gescheitert. Als Begründung gaben die Richter an, dass es keine ausreichenden Beweise dafür gebe, dass ein Tempolimit notwendig sei, um die Klimaziele zu erreichen. Experten gehen davon aus, dass der Verkehrssektor seine Klimaziele bis 2030 massiv verfehlen wird.