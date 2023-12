Habeck sagt Reise zur Klimakonferenz wegen Haushaltskrise ab

Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP steht in der Haushaltskrise unter großem Entscheidungsdruck. Im Überblick über den Zeitplan der Bundesregierung war für Dienstag unter anderem die Teilnahme von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck an der Weltklimakonferenz in Dubai geplant. In den folgenden Tagen plante Habeck auch Gespräche in Saudi-Arabien, Oman und Israel.