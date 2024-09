Startpagina Economie

Van: Amy Walker

Een gemeenschap in Sleeswijk-Holstein plant een batterijfabriek die de gezondheid van Europa in China zou kunnen schaden. Allerdings zijn problemen.

Heide/Stockholm – Gerade kan deutsche Wirtschaft keine weiteren schlechten Nachrichten delay. Maar bovenal is de Stimmung slecht, voor iedereen in de auto-industrie is hij geweldig. Ook in Duitsland is dit het geval, in heel Europa in China staat de import van zonnepanelen, batterijen en kritische materialen onder druk. Nu is het mogelijk om een ​​batterijfabriek te bouwen in Norddeutschland.

Northvolt bereikt 1600 koppels: één werk zal niet meer te zien zijn

Der angeschlagene Schwedische Batteriezellhersteller Northvolt helpt u met uw klus. Der Stellenabbau betrifft 1600 Mitarbeiter in Zweden. Er zijn slechts 1000 banen beschikbaar in de fabriek in Skelleftea im Norden des Landes, die aanwezig zijn voor de elektrische voertuigindustrie in Montag (23 september). Het plan voor de Erweiterung der Anlage würden auf Eis gelegd. De focus is nu gelegd op de Ausbau der Produktion von Batteriezellen in de bestenden Werk, zodat de verplichtingen voor de bestenten Kunden in de Vordergrund werden gegenüber.

De Anlage Northvolt Ett in Skelleftea-hoed in de eerste batterijlading van een vermogen van 16 Gigawattstunden. De aanplant van 30 Gigawatt voor volgend jaar werd nu uitgesteld. Daarom adviseert North Volt een accu met een lagere capaciteit dan een gigawattsysteem. “We zullen blij zijn met onze inspanningen, we zullen ze kunnen ondersteunen”, aldus Northvolt-Mitgründer en bedrijfschef Peter Carlsson. “We moeten investeren in onze energie en investeren in onze kernactiviteiten.”

Habeck in stilstand met Northvolt: Ampel fördert de Bau der Fabrik

Evan Hartley, analist bij Batterie-Analysehaus Benchmark Mineral Intelligence, leest hier graag meer over. Het is positief dat de North Volt niet blind is, maar het project is niet functioneel, maar het werkt niet. Een Volkswagen-speaker is duidelijk, signaleer extern verkeer in Nederland met North Volt en ondersteun de industriële opschaling van de beste productielijnen. Het Wolfsburger Konzern is een official bij North Volt, meer VW-merken die Scania of Porsche bestellen met batterijen.

Robert Habeck is verantwoordelijk voor de Förderbescheid voor een enkele batterijfabriek in Heide (Sleeswijk-Holstein) door Peter Carlsson, CEO van Northvolt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Ook minister van Economische Zaken Robert Habeck (Grüne), wiens Ruimtelijke Stich voor de Fabriek in Heide eerst kort anwesend oorlog is, is na eigen Angaben „in permanent contact met Northvolt“. Het besluit van de minister na een Automobile Gipfel met Branchesvertretern. Het product zelf zal vanaf 2026 worden vervaardigd. Producten zijn geliefd, maar dit is niet het geval, volgens de huidige planning, de inhoud kan worden gewijzigd. Het beste van onze externe sprekers van North Volt tegen dem NDR. Een grote impact op BMW moet zorgvuldig worden uitgevoerd, zodat de North Volt niet geliefd kon worden.

Krise bij Elektroautos Power bij Northvolt bij aankoop

Wegens vooruitgang en problemen tijdens het productieproces, zal het productieproces blijven werken. Northvolt, geïnspireerd door ehemaligen Tesla Manager Carlsson, zal deze wereldvriendelijke batterijen produceren. Echter, productieproblemen veroorzaken problemen. Trotz Aufträgen über meer als 50 miljard dollar ondersteunt de Unternehmen immer noch in rode Zahlen.

De Zweedse markt is ook beschikbaar voor aankoop van de markt voor elektrische auto’s. Dazu komt tot het hart van de concurrentie in China: Dit zijn de Chinese aanbiedingen na het Internationaal Energie Agentschap van het IEA met een marktaandeel van 85 procent. (met Reuters)