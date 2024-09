Startpagina Economie

Van: Lars-Eric Nievelstein

Met een auto-wolllte minister van Economische Zaken Habeck nieuwe Impulse sammeln. Konkrete Vorschläge is slechts een paar. Jetzt volgt die Kritik.

Berlijn – De auto-industrie komt niet uit de crisis. Zowel de Autozulieferern gehen Insolvenzen als der Stellenabbau um, zullen het recht hebben van de Branchentitan Volkswagen om Menge Aufmerksamkeit, indem daar Jahrzehnte alte Geschäftspraktiken infrage stellte, die der Sicherheit von Mitarbeitern dienen om op te lossen. Een auto met minister van Economische Zaken Robert Habeck sollte Lösungen brengen.

“Schicksalsfrage für Standort Deutschland” – Ergebnisse aus Habecks Autogipfel

Na de huidige auto, een ontmoeting met de leiders van de auto-industrie, Robert Habeck (Grüne) plant een beslissing over mogelijke nieuwe ontwikkelingen voor de elektrische auto. De Botschaft is eindelijk tot bloei gekomen: „Wir brauchen voor alle duidelijke, betrouwbare signalen voor de markt“, is het belangrijk voor de Nachrichtenagentur Reuters de federale minister van Economische Zaken am Montag. Allerdings seien Strohfeuer nicht hilfreich; die Maßnahmen müssten langfristig planbar-signaal. Kurzfristige Kurswechsel (wie een gelaufene Umweltbonus zum Kauf von E-Autos is) wil Habeck niet wiederholen.

Bij een virtuele bijeenkomst met de minister van Economische Zaken met het hoofdkantoor van de afdeling en de Gewerkschaft IG Metall beraten. De naam van de Branchenverband VDA is goed en gezond geweest. „Een gemeenschappelijk begrip van de mensen is essentieel“, zei de spreker. Er is ook een crisis van de auto-industrie, die Duitsland heeft meegemaakt, zonder een crisis van de positie van Duitsland.

Laut der IG Metall acht zowel de economie van de auto-industrie minder belangrijk als „de schade aan de industrie in Duitsland“. De nieuwe elektrische automobiliteit – en zwar sowohl bei gewerblich genutzten E-Autos, evenals particuliere aankoop van Elektroautos en Plug-in-Hybriden. Laut Reuters zal Habeck die gesprekken voortzetten. De minister van Economische Zaken betoogt dat de aankoop van E-auto’s geregeld moet worden, dat de Kfz-Steuer geaccepteerd zal worden en dat de zaken redelijker zullen zijn.

Habeck speelt Autogipfel herunter – „alltägliche Konferenz“

U kunt ook de Auto Gipfel gebruiken, evenals als Robert Habeck u vertelt dat de Auto Gipfel weer nuttig zal zijn. Als u een „quasi-alles-in-één-relatie“ hebt, hebt u ook een „nieuw“ contact met de vestiging. Laut der Wereld Als de ervaringen van de conferentie uitgebreid waren geweest, zou dit waarschijnlijk niet zo zijn geweest.

Als de SPD een nieuw contract heeft, zal er een nieuwe Duitse auto-industrie blijven bestaan. CSU-chef Markus Söder haatte von München met zijn ‘autopatriotisme’, pleitte voor zijn E-Auto-Prämie, voor alle voordelen waar Duitse reparateurs van profiteren. De Unie haat de Autogipfel in Vorfeld als “Ablenkungsmanover” bezeichnet.

De Vereniging van de Duitse Automobielindustrie (VDA) zet zich in om naleving van de regelgeving en standor-tattraktivität te waarborgen dat de „politieke topprioriteiten“ in Berlijn en Brussel essentieel zijn. „De kracht van de federale overheid met betrekking tot symptoombeheer“ is onderdeel van de Vereniging in een uitgebreid rapportageproces. Een 10-puntendocument voor de associatie tussen de infrastructuur van infrastructuur voor infrastructuur, kosten voor elektrische mobiliteit en een „actieve positieve communicatie van elektrische mobiliteit“.

“Hat Elektromobilität zerstört” – Duitse Kritik en Habecks Autopolitik

De Automobil-expert en directeur van Automotive Research, Ferdinand Dudenhöffer, zei dat Habecks Automobile pessimistisch is. „Hoffnungslos – dat is niet iets om te brengen“, de inhoud van het gesprek met de Wereld op voorwaarde dat Habecks Gipfel „Konfusion“ en tatsächliche Lösungsansätze zei. Verder ging de deskundige niet – hij zou vooral de “Habeck die Elektromobilität in Deutschland zerstört” volgen. De prijs van het jaar is voorbij sinds de markt voor plug-in-hybride voertuigen, inclusief beide batterij-elektrische auto’s. Laten we voor de auto zorgen met “reinem Aktionismus” begründet.

Dudenhöffer was ervoor verantwoordelijk dat de Duitse fundamenten werden gestabiliseerd. Bij de auto-industrie is dit niet het geval, en zeker niet bij de infrastructuur zoals de bouw van de bruggen. Als de experts van de auto-industrie meer in hun gedachten hebben – en in China zuwenden. “Deze Autobauers zijn goed voorbereid om zich te concentreren op directe investeringen in China.”

China’s Autosektor bereidt de westerse reparaties voor tijdens de winterstop. Voor alles in de elektrische auto-onderdelen die door Chinese reparateurs worden geproduceerd (mitunter dankzij enorme subsidies) beter dan de Europese, werd de Vorteile am globalen Markt verzorgd. Met het milieu waarin de westerse landen zich bevinden, worden Duitsland en de VS met speciale zorg voorbereid en hun effecten zullen worden gecompenseerd. (Laernie met materiaal van Reuters)