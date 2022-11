Habeck bei Illner: „Die Situation ist jetzt überschaubar“

Bei „Maybrit Illner“ blickt Wirtschaftsminister Habeck auf die Herausforderungen der letzten Monate zurück. Weiterer Gast ist Deutsche-Bank-Chef Sewing. Er stellt der Bundesregierung gute Noten für das Krisenmanagement aus.

Deutschland befindet sich nach fast drei Jahren Corona-Pandemie und neun Monaten Krieg in der Ukraine in einer Ausnahmesituation. Die Inflation liegt bei 10 Prozent, laut Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing könnte sie im kommenden Jahr auf sieben Prozent sinken. Dennoch habe sich Deutschland in dieser besonderen Situation bewährt, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstagabend in einer Sonderausgabe der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“. „Die Situation ist jetzt überschaubarer“, sagt Habeck.

Die Bundesregierung habe in den vergangenen Monaten mehrere Krisen bewältigen müssen, „die sich gegenseitig nichts gegeben haben“. Da war die Angst vor einem Atomkrieg, Energiemangel und hohe Preise. „Die Bundesregierung hat alle drei nebeneinander betrachtet“, sagt Habeck. Am Ende hat die Politik die Krisen mit Sozialpaketen, einer Strom- und Gaspreisbremse und der Förderung erneuerbarer Energien gemeistert.

Dennoch herrsche Unzufriedenheit in der Bevölkerung, sagt Moderatorin Maybrit Illner. Deutsche-Bank-Chef Sewing widerspricht: Die Menschen seien nicht unzufrieden, höchstens verunsichert. „Ich finde, die Bundesregierung hat insgesamt sehr richtig gehandelt und schnell reagiert“, überrascht Sewing den Moderator. Dann fügt er hinzu: „Wir müssen jetzt die unmittelbare Krise im Sinne der Inflationsbekämpfung angehen.“ Die EZB hat mit der Anhebung des Leitzinses entsprechende Schritte eingeleitet.

„Einige Unternehmen werden in Schwierigkeiten geraten“

Der Minister weiß, dass einige Unternehmen derzeit in einer schwierigen Lage sind. Abhilfe schaffen hier die Gas- und Strompreisbremse, wenn auch nicht zu 100 Prozent. „Wir verhindern, dass die Wirtschaft dieses Landes zusammenbricht. Aber wir können nicht verhindern, dass die Unternehmen höhere Preise haben“, sagt Habeck. Ein weiteres Problem ist, dass die Leute weniger konsumieren, weil sie das Geld nicht haben. Habeck: „Das politische Geschick wird im Moment sein, die staatlichen Programme so auszurichten, dass wir in Bereiche gehen, die nicht überhitzt sind, damit wir weiterhin mit Staatsgeldern das Konsumverhalten ankurbeln können, ohne die Inflation anzuheizen.“

Es sei wichtig, Unternehmen zu unterstützen, die unverschuldet in eine Krise geraten seien, sagt Sewing. Er weiß aber auch: „Wir dürfen ein solches Programm nicht dauerhaft laufen lassen. Wir müssen das Jahr 2023 nutzen, um aus der Rezession herauszukommen und dann 2024 durch Wirtschaftswachstum, wettbewerbsfähige Energiepreise und eine sichere Energieversorgung in eine Situation zu kommen.“ wir müssen das nicht mehr tun.“ Mit etwas Glück könne die Inflation 2024 unter 5 Prozent fallen, sagte Sewing. Jetzt müssten wirksame Maßnahmen ergriffen werden – wie die Strom- und Gaspreisbremse der Bundesregierung.

Habeck stimmt zu. „Die Bekämpfung der Inflation ist die Aufgabe Nummer eins“, sagt er. Die zweite wichtige Aufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass die aktuelle Rezession nicht zu lange anhält. Beide Schritte müssen parallel erfolgen, die Bundesregierung unterstützt dies mit Energiepreisbremsen und sozialen Maßnahmen zur Stärkung der Kaufkraft der Bevölkerung.

Zukunft der Industrie

Die Branche habe inzwischen die Notwendigkeit einer Transformation der Wirtschaft erkannt, lobt Habeck. Der Verbrauch von Industriegasen ist in den letzten Monaten um 25 Prozent gesunken, während die Produktion nur um 1,5 Prozent zurückgegangen ist. „Wir haben die Chance, mit Energieeffizienz, mit neuen Technologien, mit der Elektrifizierung und zum Beispiel mit der schnellen Nutzung von Wasserstoff Alternativen zu schaffen“, sagt Habeck.

Sewing und Habeck sind sich in vielen Punkten einig – abgesehen von der Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Und am Ende der Show fordern beide, den Standort Europa zu stärken. Europa kann sich ein Beispiel an den USA nehmen, wo neue Unternehmen viel leichter gründen können. Habeck: „Europa muss sich zusammenreißen und die Kraft finden, schneller gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Dazu braucht es einen politischen Auftrag. Die EU muss sich so reformieren, dass Europa als eine gemeinsame Stimme in der Welt wahrgenommen wird.“