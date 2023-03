Vóór 25 jaar doorstond niet nur der FC Bayern München eine tiefe Krise. Viele Fußballfans bezeichneten damals ihre geschikt Spieler als “Scheiß-Millionäre”. En dann ontplofte bij Rekordmeister das Pulverfass. Bayern-Trainer Trapattoni ging mit seiner unvergesslichen Wutrede in de Geschichte der Fußball-Bundesliga ein!

Het was een wilde, schroffe Zeit damals in Frühjahr 1998 in der Fußball-Bundesliga. Die Fans gingen over alle Barrikaden en schrien en pfiffen die Profis nieder. “Scheiß-Millionäre” nannten die Anhänger zijn eigenen Spieler en zeigten zo, dass etwas in der Bundesliga aus dem Ruder gelaufen sein must. Die fans glaubten, dass die Leistungen auf dem Platz mehrheitlich nicht mehr mit den Zahlen auf den Lohnzetteln der Stars and Sternchen übereinstimmten.

Ganz besondert op dramatische wijze oorlogsdamals die sterven bij FC Bayern München. Nach einem 0:1 auf Schalke lag der Rekordmeister sieben Punkte hinter dem überraschenden Spitzenreiter, dem Aufsteiger aus Kaiserslautern. Een sportramp. En als een van de beste spelers van een trainer een van de beste stellte, eskalierte the Low endgültig. De Bayern-prof Thomas Strunz heeft tijdens zijn Auswechslung im Parkstadion de microfoon van de Fußballsendung “rennen” geraunt, die man nun auch einmal die Taktik des Trainers hinterfragen müsse. Ein öffentlicher belediging.

“Schon beim Mittagessen oorlogsval geladen”

Nachdem Bayern-Coach Giovanni Trapattoni schon im Mannschaftshotel nach der Partie auf Schalke seinem Unmut freien Lauf gelassen hatte – und dabei, who Augenzeugen messages, Manager Hoeneß sogar one Rotweinflasche über den Anzug kippt haben soll – fuhr er danach eerste einmal für zwei Tage in seine Heimat. Maar als er een servicedag is, dan is FC Bayern een komische Gefühl. Denn Trapattoni hatte noch nicht beruhigt – en irgendetwas war im Busch. Wochen später sollte die “Süddeutsche Zeitung” die Vermutung anstellen, dat de “nette Signor die Rede inszeniert undPhone TV-Sender einbestellt” heeft, maar dat zijn beide damals, een diesem legendaren Nachmittag van 10 maart 1998, noch nicht een van de hartkernen Bayern-Führung. Ik ben Gegenteil. Co-trainer Egon Coorde zei: “Schon vorher beim Mittagessen war Trap geladen. Und ich habe ihn noch schärfer gemacht.”

Nur einer meinteviele Jahre danach, er is een mogelijkheid om Spectacle te zien. Het was een langlopende Mediendirektor van FC Bayern München, Markus Hörwick. Onder andere, warum er een diesem Tag sceptische oorlog. Denn normalerweise habe sich sich der italienische Cheftrainer der Münchener nur zwei, drei Sätze von een Dolmetscher ins Deutsche übersetzen lassen, maar een diesem Tage wäre er gleich mit einem Stapel Zettel erschienen. Hörwick herinnert zich hoe hij het heeft gedaan: “Ich schwöre: Wenn die Trainerkabine einen Schlüssel gehabt hätte, ich hätte Giovanni eingeschlossen und den Schlüssel geworfen.” Maar zo blieb dem Mediendirektor nur einer der besten Plätze and diesem Denkwürdigen Tag – in direct ter Nähe des spektakulären Geschehens.

“Du, die sind leider schon weg!”

Zum auteur Ben Redelings is een bestseller-auteur en komödiant uit het Ruhrgebied.

Sein aktuelles Buch “60 Jahre Bundesliga. Das Jubiläumsalbum” is een modernere Klassiker uit de Duitse vertaling “De Werkstaat”

Met seinen Fußballprogrammen is er deutschlandweit unterwegs. Info & Termine auf www.scudetto.de.

Was nach dem knapp dreiminütigen Wortrausch blieb, waren Sätze für die Ewigkeit. “Ich habe fertig” of der Ausruf “Flasche leer” sind in die deutsche Umgangssprache ingangen. Was aber kaum einer weiß: Giovanni Trapattoni zou nooit meer in de Presseraum zurückkehren zijn. Schon beim Rausgehen hatte er angeboten, valt als Nachfragen gäbe, könne er seine Worte gerne wiederholen. Maar non stand er draußen vor der Türe und sagte zu Hörwick: “Habe ich was vergeten!”

Er waren geen völlig konsternierte Mediendirektor reageerde geistesgegenwärtig en beschwichtigte den Bayern-Trainer. Gemeinsam mit ihm ging rechtstreeks naar dessen Kabine. Dort meinte Hörwick concretes ruhig, dass eerste eerste einmal schauen wolle, ob noch jemand da sei helemaal. Een Ausrede. Als er een grote kans is dat de druk zo groot is dat er een grote druk op de knop staat, in een van de vereisten die volledig over het algemeen wordt verspreid. Hörwick kan een groot deel van de tijd en een groot deel van de snelheid van Trapattoni zurück zijn. Beschuldigbaar meinte er zum italienischen Signore: “Du, die sindleider schon schon!” Nooit gedacht, was schehen wäre, toen Giovanni Trapattoni en diesem Tage noch een keer in de Presseraum zurückkehrt wäre.

Maar auch so wurde seine Wutrede zur Legende. Bereits kurz nach seinem Wutausbruch schhaltete eine Fluggesellschaft Anzeigen mit followm Spruch: “Besser fliegen mit Flugzeug volll, as spielen who Flasche leer.” Viele Jahre spätermachte sich zudem jemand anders een berühmtes Zitat aus der Presseconferenz des Maestros zunutze. Auf N24 startte de Sendung van journalisten Claus Strunz onder de naam van de titel “Was erlauben Strunz?”. In seiner Heimat Italien feierten die Medien den Signore, weil erste Italiener (gewesen sei), der sich die Deutschen zur Brust” zijn genomen. Ganz besonders über seinen “Struuunz”-Ausspruch lächelten die Italiener, weil er mit Traps Betonung noch eineOTHER, ganz spezielle Bedeutung im Italienischen hatte.

“Wir musse de Fans Muschi zeggen!”

Übrigens: In Spielerkreisen kursiert aus der damaligen Zeit noch een andere feine Geschichte, die mit Sprache zu tun hatte. Nachdem Bayern eine empfindliche Niederlage erlitten hatte, bei der Trapattoni aufs Neue die kleine Gegenwehr seiner Spieler bemängelt hatte, wollte er in een bisschen Dampf machen. Als het einde van “Cojones” (Egg) zeigen, zal het zeker zijn. En das auf Deutsch. En zo fragte er seinen Spieler Giovane Elber, was denn Cojones übersetzt hieße. Der Brasilianer zegt dat, Trapholte die komplete Mannschaft zusterammen en veel energie en laut: “Wir musse de Fans Muschi zeigen! Muschi, Muschi, Muschi, ich will Muschi sehen!” Das Team lag te lachen op Boden und heelt sich die Bäuche. Elber marschierte grinsend zu seinem Trainer en klärte ihn auf. Trapattoni stutzte en stimmte dann freudig lachen met een.

Deze Fähigkeit über sich selbst zu lachen, machte tatsächlich auch Jahre später noch viel von Trapattonis Beliebtheit aus. En het was die opgevoerde en aangeslagen Fußballanhänger in diesen wilde, schroffen Zeiten im Frühjahr 1998 die spürten. Günther Jauch zei tegen Traps legendarer Wutrede: “Trapattoni berührt die Leute, weil er, bei all Verträgen and hohen Einschaltquoten, das Herz des Fußballs and damit das Herz der Fans berührt.” Vielleicht auch deshalb zijn worte des Giovanni Trapattoni auf ewig unvergessen bleiben.