Alexander Zverev umgibt sich am liebsten mit Vertrauten. Doch in Wimbledon ist der Olympiasieger in seinem engsten Umfeld enttäuscht. Nach seinem Sieg gegen den japanischen Lucky Loser Yosuke Watanuki kritisierte er unter anderem seinen Vater und seinen Bruder.

Sportlich läuft es für Alexander Zverev in Wimbledon bislang nach Plan, abseits des Platzes gibt sich der Tennis-Olympiasieger mit dem klassischen Rasen allerdings noch nicht zufrieden. Nachdem er nach seinem Auftaktsieg die Organisatoren für die umstrittenen Besetzungen kritisiert hatte, haderte er nach seinem Erfolg in der zweiten Runde gegen den japanischen Lucky Loser Yosuke Watanuki mit seinem eigenen Trainerteam.

„Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen auf meiner Box, weil wir vor dem Spiel nichts besprochen hatten“, sagte er nach dem Vier-Satz-Sieg, bei dem er nicht ernsthaft in Gefahr geriet, aber länger als gewünscht auf dem Platz stand . „Natürlich ist er ein Lucky Loser. Wenn ich gut spiele, spiele ich natürlich besser. Aber jeder hat sich ein bisschen zurückgelehnt und das kann man bei einem Grand Slam nicht machen“, kritisierte Zverev sein persönliches Umfeld.

Zverev wird von seinem Vater Alexander Senior trainiert, sein Bruder Mischa fungiert als Manager. Außerdem ist sein Kumpel Sergei Bubka Junior ein weiterer Manager und sein langjähriger Physiotherapeut Hugo Gravil in der Box, von der aus auch Freundin Sophia Thomalla zuschaut. „Ich kam auf den Platz und es war eine völlige Überraschung für mich, dass er mit 135 mph (217 km/h) aufschlug und mich im ersten Aufschlagspiel mit zwei Assen traf“, sagte Zverev. „Davon hatte ich keine Ahnung. Und das sind Dinge, die ich gerne mit auf den Platz nehmen würde. Da hat mein Trainerteam heute keine gute Arbeit geleistet.“

Gegner nicht auf Youtube angeschaut

Normalerweise ist sein Sparringspartner Tobias Kamke für das Scouting des Gegners zuständig. Allerdings ist der Ex-Profi nicht in Wimbledon dabei, da er in Deutschland in der Bundesliga spielt. Er selbst hatte den Japaner zuvor noch nicht auf YouTube gesehen. Er versuche, bei Grand-Slam-Turnieren so wenig Zeit wie möglich am Handy zu verbringen, „um meine Augen zu schützen und damit meine Konzentration da ist“, sagte Zverev.

Ob es vor dem Drittrundenspiel gegen den Italiener Matteo Berrettini an diesem Samstag eine normale Vorbereitung geben wird, sagte Zverev nicht. Der Vorteil ist, dass Zverev den Wimbledon-Finalisten von 2021 gut kennt. Zverev gewann vier von fünf Duellen. Zudem trainierten beide im Vorfeld von Wimbledon gemeinsam. „Er ist einer der besten Rasenspieler, die es gibt. Es wird schwierig“, berichtete Zverev ohne besondere Vorbereitung.